Senior UX/UI Designer - Göteborg (Hybrid)
2025-11-13
Om uppdraget
Vi söker en Senior UX/UI Designer med starkt fokus på UI-design till ett spännande projekt inom nästa generations digitala övervaknings- och analyslösningar för industrin. Uppdraget handlar om att skapa webbaserade gränssnitt som gör komplex maskindata intuitiv, tillgänglig och handlingsbar - och därigenom bidra till mer hållbara och effektiva industrier.
Du blir en viktig del av ett designteam som utvecklar lösningar i teknikens framkant, tillsammans med produktägare, utvecklare och domänexperter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Samarbeta nära UX/UI Lead och produktägare för att ta fram innovativa och användarcentrerade lösningar
Delta i och bidra till designgranskningar samt driva standardisering inom UI
Testa och verifiera implementerade UI-lösningar
Arbeta iterativt och dela designkoncept i tidigt skede för återkoppling
Samarbeta med utvecklingsteam och andra intressenter för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse
Delta aktivt i teamets scrum-ceremonier
Vem du är
Du trivs i miljöer med hög autonomi och stort ansvar, där samarbete, initiativ och kvalitet står i centrum. Du är nyfiken, kommunikativ och har en stark vilja att förstå både teknik, produkt och användarnas behov.
Flera års erfarenhet av UX/UI-design, med fokus på UI
Avancerad Figma-användare med djup förståelse för komponentbaserad webbdesign, designbibliotek, prototyping och responsiva gränssnitt
God förståelse för DOM-principer och hur de påverkar användarupplevelse
Vana vid att arbeta iterativt och dela arbete i tidiga faser
Förmåga att tydligt motivera och förklara designbeslut
Erfarenhet av designsystem och hur de byggs för skalbarhet och konsekvens
Erfarenhet av agila arbetssätt
Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper i svenska
Erfarenhet av design för industriella applikationer
Teknikmiljö
React, Svelte, TypeScript, Go, PostgreSQL, MongoDB, AWS, Docker, Azure DevOps, Figma, Miro m.fl. Anställningsvillkor
Start: December 2025 (eller enligt överenskommelse)
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Plats: Göteborg (möjlighet att arbeta upp till 50% på distans)
Om Soros Consulting
Soros Consulting matchar erfarna specialister med uppdrag hos Sveriges mest innovativa företag. Vi fokuserar på långsiktiga samarbeten och erbjuder trygga villkor, snabb administration och personlig dialog genom hela uppdraget.
