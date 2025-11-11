Senior utvecklare och arkitekt - Inbyggda system
2025-11-11
Jönköping | Knowit Swedspot
Är du en erfaren utvecklare och arkitekt med passion för teknik som faktiskt rullar ute på vägarna? Vill du leda arbetet med smart mjukvara som idag sitter i över 80 miljoner fordon världen över? Hos Knowit Swedspot får du kombinera teknisk spets med arkitektoniskt ansvar - i ett team där innovation, kvalitet och långsiktighet alltid står i centrum.
Vad vi görKnowit Swedspot är en nyckelspelare inom mjukvarudefinierade fordon. Vi utvecklar nästa generations infotainment, digitala kluster och kommunikationslösningar för fordon - i nära samarbete med ledande tillverkare.
Det som gör oss unika? Vi kombinerar kundprojekt med egen produktutveckling. Det betyder att du både kan forma smarta lösningar från grunden och säkerställa att de fungerar i verkligheten - från arkitektur till implementation.
Vi är 50+ passionerade utvecklare och ingenjörer som tillsammans bygger mjukvara kring bland annat:
Vår egen Bluetoothstack
Android Automotive
Instrumentkluster
Kommunikationslösningar mellan fordon och omvärld
Vad du kommer att göra
Som senior utvecklare och arkitekt blir du en nyckelperson i våra team. Du kommer att:
Ta ansvar för arkitekturval och tekniska riktlinjer.
Driva designbeslut och vägleda kollegor i både kod och arkitektur.
Arbeta med robust, testbar mjukvara för moderna fordon - från hårdvarunära kod till applikationer i moderna OS.
Vara delaktig genom hela kedjan - från idé, koncept och arkitektur till rullande kod i fordon.
Vem du är
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och vill ta en ledande teknisk roll. Förmodligen har du: Djup erfarenhet av utveckling i C/C++ Dokumenterad erfarenhet av systemdesign och arkitektur Högskole-/Universitetsutbildning inom datateknik, teknisk fysik eller liknande God förståelse för hur krav, arkitektur, kod och test hänger ihop Erfarenhet av Linux, Git och CI/CD Förmåga att coacha andra utvecklare och bidra till teknisk höjd i teamet
Vad du får hos oss Möjlighet att påverka arkitektur och tekniska vägval i produkter som används globalt Kollegor med bred teknisk erfarenhet och prestigelös inställning Kombination av produkt- och kunduppdrag - så du aldrig fastnar Ett kontor mitt i centrala Jönköping Del av Knowit - med 4000 kollegor i ryggen och en hållbar vision framåt
Skicka in din ansökan
Vid frågor, kontakta gärna: Fredrik Rydén - fredrik.ryden@knowit.se
Fredrik Rydén fredrik.ryden@knowit.se
