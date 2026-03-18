Senior utvecklare (.NET)
Den här rekryteringen genomförs av Forefront Amplify på uppdrag av Bygghemma.
Bygghemma är Sveriges största onlinebaserade aktör inom byggvaror, hem och trädgård. Genom vår onlinebutik, som kompletteras och understöds av flertalet fysiska visningsbutiker och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom montering och installationer, erbjuder vi ett ledande sortiment från välkända externa och egna varumärken. Vi har huvudkontor i Malmö.
Vi på Bygghemma söker nu en Senior Utvecklare som vill vara med och utveckla en av Nordens största e-handel. Hos oss får du jobba med moderna molnbaserade lösningar på hög nivå för att ständigt utveckla och förbättra köpupplevelsen för våra kunder.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer jobba i vårt team med duktiga utvecklare som bygger tjänsterna och integrationerna bakom Nordens bästa e-handelssajt. Som en av Nordens största e-handlare har vi en modern och egenutvecklad lösning för att kunna optimera för våra kunders behov. Dina och avdelningens uppgifter är att utveckla plattformen för att möjliggöra funktion och automation som förbättrar köpupplevelse och effektiviserar våra flöden. En plattform som kan hantera många sajter med en prestanda som är i framkant. Våra lösningar bygger på .NET.
Om dig Vi söker främst en mer senior profil, därför ska du ska ha några års erfarenhet av utveckling och har jobbat med ett antal olika lösningar. Vi vill hålla en hög nivå på avdelningen så vi söker dig som är en vass utvecklare och har aptit på att bygga riktigt bra lösningar. Vi förväntar oss att du brinner för programmering och du har sannolikt något intressant hobbyprojekt du gärna berättar mer om.
Vi arbetar huvudsakligen i .NET och använder främst MongoDB och SQL som databaser. Du ska känna dig bekväm med dessa tekniker och gärna ha djup expertis inom en eller flera av dem. Vi har migrerat till molnet och arbetar idag med Cloud Services, så det är viktigt att du har erfarenhet av och känner dig trygg i molnbaserade miljöer. Har du arbetat med GCP tidigare är det meriterande. Du är van vid att arbeta i Jira och trivs i en agil utvecklingsmiljö. Erfarenhet av handel, och särskilt e-handel, är också ett plus.
Vi värdesätter bra stämning och har ett bra team, därför söker vi dig som är social och trivs både i teamet och i kontakt med beställare från vår organisation.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete hos en av Nordens ledande e-handelsaktörer. Du är med och utvecklar en site som redan håller mycket hög klass och som vi i teamet är riktigt stolta över. Om du gillar att vara med och ta ansvar och utveckla både lösningen och affären så erbjuder vi en stimulerande miljö. Vi säljer komplexa produkter som vi hjälper våra kunder att sätta ihop till komplexa ordrar. Att samordna dessa ordrar mellan flera hundra leverantörer och dynamiskt hantera avvikelser ställer stora krav på vår plattform, utmaningar som du får vara med att lösa. Det finns ett väldigt stort utrymme för idéer och goda möjligheter att vara med och påverka arbetet kring förbättringar av lösningar och vår affär.
På Bygghemma ger vi dig även möjligheten att ta del av olika företagsaktiviteter och sociala evenemang såsom exempelvis teambuilding-aktiviteter och afterwork. Välkommen till vår gemenskap, där våra värderingar är: Ansvar, Enkelhet, Utmanar och Tillsammans.
Om bolaget Bygghemma är en del av BHG, en av de största onlineaktörerna inom konsumenthandel i Norden, med en nettointänkt på drygt 13 Mdkr 2022. Inom BHG ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: bygghemma.se, polarpumpen.se, trademax.se, nordicnest.se och svenssons.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG. BHG:s e-handelsverksamheter - wearebhg.com - har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service och tjänster. Så ansöker du
