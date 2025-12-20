Senior utvecklare med inriktning frontend
Senseworks AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-12-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Senseworks AB i Umeå
Vi söker en senior frontend-utvecklare som vill ta ett tydligt tekniskt ansvar och vara med och bygga moderna, skalbara användarupplevelser i en SaaS-plattform för den internationella marknaden. Senseworks utvecklar molnbaserad programvara för revisionsbranschen, där avancerad dataanalys och intelligenta arbetsflöden står i centrum. Vår frontend är en avgörande del i att göra komplex data begriplig, användbar och värdeskapande för våra användare.
I rollen får du en nyckelposition i att forma hur framtidens revision upplevs i praktiken. Du är med och skapar lösningar som gör revisorers arbete enklare, snabbare och mer kvalitativt samtidigt som du bidrar samtidigt till ökad samhällsnytta genom bättre och mer datadrivna revisioner.
Om rollen
Du blir en del av ett av våra produktteam och arbetar med arkitektur, vidareutveckling och kvalitetssäkring av vår webbapplikation. Senseworks produktmodell innebär att du arbetar på ett modernt, kundnära sätt med produktutveckling och vilket innebär att du är med hela vägen från problemformulering och design till implementation och lansering av nya funktioner.
Vi jobbar med en modern teknikstack, baserat på open-source och cloud-native. Efterfrågan på våra produkter är hög och vi befinner oss ofta i utforskande faser kring nya funktioner och tjänster, vilket innebär att rollen innehåller en betydande del arkitektur-, design- och konceptarbete.
Exempel på vad du kan komma att arbeta med
Utveckling av avancerade användargränssnitt för revisions-, data-, AI- och analysprodukter
Arkitektur och tekniska vägval inom frontend
Design och vidareutveckling av skalbara komponentbibliotek
Prestanda-, tillgänglighets- och användbarhetsoptimering i komplexa gränssnitt
Fullstack-implementationer av features över både frontend och backend
Om dig
Vi tror att du är en erfaren och ansvarstagande utvecklare som ser till helheten och drivs av att bygga hållbara lösningar över tid. Du gillar att ta tekniskt ägarskap och bidrar både genom kod och genom att höja kvaliteten i arbetssätt och beslut. Helst är du baserad i Umeå med omnejd så vi kan ses ofta. Vi ser gärna att du har:
Mer än 5 års erfarenhet av systemutveckling, med tonvikt mot frontend
Djup kunskap i React och gärna erfarenhet av Next.js
Erfarenhet av frontend-arkitektur och arbete i större kodbaser
God förståelse för hur frontend samverkar med API:er och backend-system
Erfarenhet av att bygga REST API:er och att utveckla backend-funktionalitet
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech-företag med stora ambitioner och en produkt som gör verklig skillnad för våra kunder. Vi erbjuder en inspirerande, snabb och samarbetsinriktad miljö där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och dina arbetsdagar. Du kommer att få jobba med moderna tekniker i ett datadrivet utvecklingsteam.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
Kontaktinformation
Om att arbeta i ett snabbväxande fintech-SaaS-företag som bygger produkter för den internationella marknaden låter spännande, kontakta oss!
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobs@senseworks.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senseworks AB
(org.nr 559237-6593), https://www.senseworks.io/
Tvistevägen 47 (visa karta
)
907 29 UMEÅ Jobbnummer
9658263