Senior utvecklare inom digital signage
Jobbs On Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbs On Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förvalta och utveckla lösningar som driver hundratusentals skärmar världen över, varje dag?
Vi utvecklar framtidens butikskommunikation genom effektiva digital signage-lösningar. Våra plattformar driver över 75 000 skärmar i 39 länder för globala varumärken som McDonald's, Circle K, KFC och Subway.
Rollen
Som Senior Utvecklare blir du en teknisk nyckelspelare i vår digital signage-lösning. Du tar ansvar för både vidareutveckling och modernisering av våra system; från backend och integrationer till driftkritiska legacy-lösningar. Du kommer också vara en viktig teknisk länk mot vårt internationella utvecklingsteam.
Exempel på ansvarsområden:
Vidareutveckla äldre, kritiska kundlösningar.
Utveckla moderna backend-lösningar och integrationer.
Säkerställa kvalitet, stabilitet och säkerhet i produkterna.
Jobba med integrationer mot kassasystem, produktdatabaser och lagersystem.
Delta i kodgranskning, testning och releaseplanering.
Stötta supportteamet i komplexa incidenter (3rd line).
Vara bryggan mellan lokalt utvecklingsteam och global mjukvaruutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, en utvecklare som både gillar att arbeta "hands-on" och bidra till tekniska riktlinjer. Du är trygg i dina beslut, kommunikativ och gillar att samarbeta.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna inom media, retail eller signage.
Gedigen erfarenhet av Visual Studio, C#, .NET och DevOps.
Förståelse för REST API:er, databaser och automatisering.
Vana att arbeta med både äldre och nya system, samt driva modernisering.
Erfarenhet av CI/CD-pipelines, testdriven utveckling och säkerhet i produktionsmiljö.
Meriterande:
Delphi (för äldre system).
Erfarenhet av RSS-hantering, datahämtning och integrationer mot externa datakällor.
Intresse för mentorskap och att vara kulturbärare i teamet.
Varför?
En central roll i ett internationellt, växande techbolag.
Möjlighet att påverka teknisk riktning och arbeta med lösningar som används av globala varumärken.
Ett passionerat team som värderar innovation, ansvar och humor.
Flexibla arbetsformer och moderna verktyg.
En inkluderande kultur där utveckling och teamkänsla står i centrum. Publiceringsdatum2025-08-27Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge.
Har du frågor om rollen? Kontakta rekryteringspartner: Armin Tankovic, Jobbs On Sweden AB armin@jobbson.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbs On Sweden AB
(org.nr 559163-2780), http://jobbson.se Kontakt
Armin Tankovic armin@jobbson.se 0763429094 Jobbnummer
9479409