Senior utvecklare för IoT - Adecco Sweden AB - Elektronikjobb i Stockholm

Adecco Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-062021-07-06Som Senior utvecklare inom embedded software, realtids-OS och virtualisering kommer du att arbeta i alla delar av vårt system, vilket kräver en hög grad av förståelse för hur förändringar i en del kan påverka de andra. Du måste med andra ord kunna se saker både som helhet och på detaljnivå.Du kommer bl a att utveckla och underhålla embedded software samt OS-lösningar till vår linjeagent, som är en energieffektiv enhet som drivs på batteri, och som placeras ut på stolpar i elnätet. Även att skriva drivrutiner till våra inbyggda sensorer kan ingå.I vår kommunikations-gateway kommer du att arbeta med fortsatt utveckling, optimera och härda den Linux-distribution som är grundplattan där.Du kommer även att arbeta med att bygga vidare på och effektivisera den virtualiseringslösning som vi har påbörjat, detta med målet att förenkla installation och uppgraderingar av våra kundsystem samt att bibehålla vår mycket höga säkerhetsnivå.Om digSom person är du analytisk och tycker om att jobba i team. Vi ser att du är en noggrann person som kan arbeta självständigt och själv utvärderar och föreslår förbättringar i din och andras design. För oss är det viktigt att alla delar med sig av sina erfarenheter, både positiva och negativa för att vi ständigt ska utvecklas tillsammans.Då vårt företag hanterar information med högt skyddsvärde är det viktigt att du förstår och automatiskt praktiserar hög IT-säkerhet.Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att förbättra och utveckla vårt system som helhet, med fokus på intern effektivitet och robusthet.Krav för tjänstenCivilingenjör/systemvetare eller liknande med goda programmeringskunskaper.Flytande C, Python och ScriptMeriterande är kunskaper om att kunna bygga och utveckla miljöer för all vår mjukvara med Continuous Integration i GIT-lab. Om du även har erfarenhet av konfigurering av IP-nät, brandväggshantering och liknande är det också meriterande.Tjänsten som utvecklare är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om ExeriElnätet har fungerat på samma sätt i över 100 år. Till skillnad från Internet består elnätet bara av sammantvinnade metallvajrar-helt utan inbyggd intelligens. Om ett fel uppstår har nätägarna väldigt begränsade möjligheter att lokalisera det. Exeri har utvecklat ett unikt system, Smart Grid Surveillance, för att upptäcka och lokalisera fel och störningar i det luftburna elnät mera effektivt. Det ger ökad elkvalitét och stora kostnadsbesparingar.Exeri grundades 2009 av tre tidigare Ericsson-anställda med lång erfarenhet av sensornät, nätverksövervakning, militära ledningssystem, säkerhet och kommunikationssystem. Idag är Exeri mer än tio anställda med ett större antal konsulter. Vårt mål är att etablera oss internationellt inom Smart Grid och vara den ledande leverantören inom övervaknings- och beslutsstödssystem för elnät.Läs mer om oss på www.exeri.se KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Anna Roslin via mail: anna.roslin@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-16Adecco Sweden AB5849926