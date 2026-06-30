Senior utvecklare C++ och Java för inbyggda system i stridsflygplan
Saab Aktiebolag / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2026-06-30
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och utveckla avancerad teknologi som skyddar våra stridspiloter och stärker Sveriges försvarsförmåga? Hos oss arbetar du med lösningar som gör verklig skillnad - både för samhället och för piloten som i kritiska situationer förlitar sig på att tekniken fungerar felfritt.
Som senior utvecklare blir du en central del i utvecklingen av våra EW-system (telekrigssystem). Fokus ligger på system som genererar elektronisk störning för att förvirra och neutralisera inkommande hot i realtid.
Du blir en del av ett team med hög teknisk kompetens som arbetar nära hårdvaran i inbyggda system. Här präglas kulturen av samarbete, kunskapsdelning och ett öppet klimat där du får möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.
I rollen kommer du att:
Utveckla prestandakritisk mjukvara i C++ för avancerade inbyggda system
Utveckla automatiska testfall i Java för att verifiera funktionalitet och tillförlitlighet
Arbeta med systemering samt dokumentera design och implementation
Optimera och förbättra kod med fokus på robusthet, effektivitet och livslängd
Felsöka och analysera komplexa tekniska problem och ta fram hållbara lösningar
Delta aktivt i kodgranskningar och bidra till kontinuerlig förbättring av kodkvalitet
Samarbeta i agila team och bidra både i planering och genomförande av utvecklingsarbete
Du kommer huvudsakligen arbeta i C++, där vi även använder AI-baserade verktyg som stöd för att effektivisera utvecklingsprocessen och höja kvaliteten i våra leveranser. Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt driv och vill använda din kompetens i ett sammanhang där det du bygger har ett tydligt syfte. Du är analytisk, nyfiken och trivs med att lösa komplexa problem tillsammans med andra.
Du har:
Minst tio års erfarenhet av C++-utveckling
Några års erfarenhet av utveckling i Java
Examen inom datateknik, teknisk fysik, elektronik eller motsvarande
Erfarenhet av hårdvarunära programmering och inbyggda system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Kunskap inom signalbehandling eller radarsystem
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs i en miljö där ni tillsammans driver utvecklingen framåt. Du uppskattar att dela kunskap och bidrar till ett positivt och inkluderande teamklimat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solan Strandväg 10 (visa karta
)
171 56 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9985366