Senior Utvecklare/Arkitekt - CGI Sverige AB - Logistikjobb i Karlstad

Prenumerera på nya jobb hos CGI Sverige AB

CGI Sverige AB / Logistikjobb / Karlstad2021-06-30Beskrivning av tjänstenHRM Public inom CGI ansvarar för två HR- och lönesystem med schema- och bemanningshantering produkter. De används bland annat inom elva av Sveriges landsting och regioner, kommuner och stat.Vill du också bli en del av CGI? Nu söker vi en senior utvecklare eller arkitekt för vårt arkitektteam för systemet Heroma. Vi söker dig som vill göra skillnad och utvecklas med kollegor så att du får ut det bästa av din potential.Dina framtida arbetsuppgifterArkitektteamets största fokus är arkitektur och säkerhet för hela produkten och teamet jobbar utifrån en teknisk roadmap. Du kommer jobba både hands on med utveckling, prototyparbete, strategi och kravarbete men även hjälpa till att driva vårt agila arbete i teamet. Arkitekterna stöttar övriga utvecklingsteam med utvecklingsriktlinjer, nya komponenter samt stöd i både produkt och kunskapsutveckling. Ditt team består av ett antal erfarna utvecklare och en produktägare som driver backloggen men där ni tillsammans tar fram och prioriterar kraven för teamet.Vi har flera spännande projekt framför oss där du blir en viktig spelare. Vi kommer bland annat arbeta med:Utveckling av ny integrationsplattformUtveckla nya och modernisera befintliga applikationer genom att tillämpa mikrotjänstarkitekturSäkerhetFör denna tjänst söker vi rätt kandidat i antingen Karlstad eller Malmö, arkitektteamet finns idag representerat på båda kontoren. Heromas personal finns på flera delar i Sverige och tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.Kvalifikationer för att bli framgångsrik denna rollFör att lyckas i rollen som senior utvecklare/arkitekt, söker vi dig som är nyfiken, strukturerad och driven. Du har ett genuint intresse för teknik och trivs när du får ta ansvar och lösa utmaningar inom ditt område. Du känner dig bekväm i rollen att vara expert, leda och coacha kollegor och hjälpa dem att växa.Vi söker dig som har minst 6-10 års erfarenhet av programmering och har lång erfarenhet av C# och Visual Studio. Du lägger stor vikt vid kvalitativ kod som lätt kan följas av dina kollegor, bra prestanda och hög säkerhet ser du som självklart i det som du och ditt team levererar. Vi jobbar agilt så naturligtvis är du bekväm med de processer som ingår i Scrum ramverket.Du har en relevant akademisk examen, ex civilingenjör eller systemvetare. Vidare pratar du flytande svenska.Vad kan vi på CGI erbjuda dig?CGIs kombination av global och lokal närvaro, med kontor på 30 orter i Sverige, ger nöjda kunder men innebär även att du som anställd alltid har ett kontor nära dig. Detta i kombination med flexibla arbetstider ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete, oavsett var i livet just du befinner dig.På CGI finns även stora möjligheter till interna karriärvägar där du kan välja att bli specialist inom ditt område, bredda dig inom nya områden eller ta en ledande befattning. Via våra interna nätverk, projekt och åtaganden i globala och nationella industrier, erbjuder vi dig kompetensutveckling och engagerade ledare som stöttar just dig i din utveckling.Mer information om våra förmåner:Aktieprogram och delägarskap: Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3 000 kr.Föräldralön: Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.Trygg anställning: Våra konsulter anställs med kollektivavtal och försäkringar.Pensionslösningar: Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.Personalbil: Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.Vill du veta mer?Vi ser fram emot att höra från dig! Om det fortfarande finns något du undrar över, skicka gärna dina funderingar till cecilia.hammarsten@cgi.com , 076-0485151. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat, skicka därför gärna in din annons så snart som möjligt! Personliga säkerhetskrav kommer att krävas om rollen kräver det.Utveckla din karriär hos oss.Det är en extraordinär tid i vår bransch. Den digitala transformationen accelererar och CGI är i centrum för förändringarna - som hjälp för våra kunders digitala resor och med spännande karriärmöjligheter för våra medarbetare.På CGI når vi framgång genom våra medarbetares talang och engagemang. Som ett team delar vi de utmaningar och belöningar som kommer genom att vi skapar ett växande företag, vilket stärker vår ägarskapskultur. Alla våra medarbetare drar nytta av det värde vi gemensamt skapar.Var med och bygg ett av världens största oberoende tjänsteföretag inom IT och affärsprocesser.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-30Cgi Sverige ABTynäsgatan 665216 KARLSTAD5838254