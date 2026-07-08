Senior Utvecklare
Knowit Aktiebolag (publ) / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-07-08
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Hos oss får du en roll där teknik, rådgivning och samarbeten möts. Du arbetar i kundteam och ansvarar för att leverera hållbara, användarvänliga och affärsdrivna digitala lösningar. Rollen kräver både teknisk kompetens och förmåga att föra dialog med kunder och kollegor för att omsätta behov till värde.
Du trivs i en konsultroll, tar ansvar för leveranser och bidrar till teamets arbete med struktur, kvalitet och kontinuerlig förbättring.
Om rollen
I denna roll arbetar du i ett agilt team tillsammans med designers, utvecklare och projektledare. Du deltar i hela leveranscykeln från tidiga kunddialoger och behovsanalys till implementation, test och drift. Arbetet växlar mellan hands‐on arbete i kodbasen och strategisk rådgivning kring arkitektur, prioriteringar och tekniska vägval.
Du kommer bland annat att:
Utforma och implementera tekniska lösningar som möter kundens verksamhetsbehov.
Delta i tekniska beslut och bidra till arkitektur, kodkvalitet och skalbarhet.
Driva tekniskt förbättringsarbete och dela kunskap inom teamet.
Förankra lösningsförslag i samtal med kund och bidra i prioriteringsarbete.
Säkerställa kvalitet genom test, CI/CD-lösningar och ett DevOps‐orienterat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar i ett nära samarbete med kunden. Du kommunicerar väl på svenska och har förmåga att både utföra och dirigera tekniskt arbete.
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i komplexa projekt.
God förståelse för moderna ramverk och utvecklingsverktyg.
Värdesätter kvalitet, testbarhet och långsiktig hållbarhet i lösningar.
Förmåga att kommunicera tekniska frågeställningar till olika intressenter.
Meriterande
Erfarenhet av molntjänster som Azure eller motsvarande.
Erfarenhet av testdriven utveckling, CI/CD‐verktyg och containerisering (t.ex. Docker).
Erfarenhet av AI-driven utveckling genom hela utvecklingskedjan
Vad vi erbjuder
Uppdrag inhouse i agila team tillsammans med trevliga och kunniga kollegor.
En trygg anställning med kollektivavtal och fina pensions‐ och försäkringsförmåner.
Kompetensutveckling och möjligheter att påverka din egen utveckling.
En arbetsplats som värdesätter balans mellan arbete och fritid samt arbetar aktivt med jämställdhet och hållbarhet.Så ansöker du
Låter detta som du? Då vill vi gärna höra från dig! Har du frågor om rollen eller om oss, tveka inte att kontakta.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995100-2093428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit Aktiebolag (publ)
(org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Rådhusgatan 56 (visa karta
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831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Knowit Sweden Jobbnummer
9997492