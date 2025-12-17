Senior utvecklare
2025-12-17
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverket har höga ambitioner att bidra till den digitala transformationen som sker i Sverige. Vi har ett långsiktigt uppdrag och satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar med minimerad teknisk skuld.
Du arbetar med utveckling i ett av våra tvärfunktionella utvecklingsteam. Teamet organiserar själv sitt arbete, jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och ansvarar för sina leveranser.
Tillsammans med dina kollegor har du roligt på jobbet samtidigt som du bidrar till samhällsnytta. Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med drygt 1600 medarbetare som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-landskap. Vi kan därför erbjuda dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden.
Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder mycket goda semestervillkor samt goda tjänstepensionsvillkor och förmåner för dig som är förälder.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Östersund där ca. 140 trevliga och kompetenta kollegor väntar på att få samarbeta med dig
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- Relevant högskoleexamen inom it om minst 120 akademiska högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom programmering
- Minst 1 års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som systemutvecklare inom programmering
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras löpande från och med vecka 3.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Kontakt
Mariana Holmström, Sektionschef mariana.holmstrom@skatteverket.se
