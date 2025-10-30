Senior utvecklare - spontanansökan
2025-10-30
Är du en erfaren utvecklare som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker kontinuerligt seniora utvecklare till framtida uppdrag och rekryteringar, och tar därför gärna emot din spontanansökan. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i spännande projekt där modern teknik och affärsnytta möts. Vi ser över ansökningar löpande och kontaktar intressanta kandidater proaktivt för att matcha med aktuella och kommande möjligheter.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som senior utvecklare kommer du att arbeta med utveckling och förvaltning av system, applikationer eller integrationer, beroende på projektets behov. Rollen innebär ofta att delta i hela utvecklingscykeln: från kravställning och design till implementation, test och driftsättning. Du bidrar med din erfarenhet i tekniska vägval, arkitekturfrågor och best practices. Du kan komma till att samarbeta nära produktägare, verksamhet och kollegor i agila team och kan även få en viktig roll i att stötta och mentorera andra utvecklare.
Din profil och kvalifikationer
Vi tror att du har flera års erfarenhet som utvecklare och trivs med att arbeta brett och lösningsorienterat.
Du har även:· Minst 3 års erfarenhet av system- eller applikationsutveckling· Relevant högskoleutbildning· God förståelse för hela utvecklingsprocessen· Erfarenhet av att arbeta i team och bidra till gemensamma lösningar· Nyfiken på ny teknik och trygg i din yrkesroll· Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande teknisk kompetens:
• Backend: .NET, Java, C#, Python, Node.js
• Frontend: React, Angular, Vue, TypeScript
• Databaser: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB
• Moln & drift: Azure, AWS, GCP, Docker, Kubernetes
• Integrationer & API:er
• CI/CD, DevOps och agila metoder
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9581584