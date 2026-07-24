Senior Utredare inom vattenmiljö och vattenkvalitet
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Västerås Visa alla hälsoskyddsjobb i Västerås
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där vattenmiljö och stadsutveckling möts. I ett tidigare industri- och hamnområde som ska omvandlas till en blandad stadsdel behöver man förstå föroreningssituationen i en hamnbassäng och bedöma vilka åtgärder som krävs för att göra vattnet badbart. Utredningen blir ett viktigt underlag i detaljplaneprocessen och omfattar både sediment, vattenkvalitet och påverkan från dagvatten.
Miljön är komplex. Hamnbassängen påverkas av tillrinnande dagvatten, en kulverterad å och närhet till avloppsreningsverk, vilket ställer krav på helhetssyn och god analysförmåga över tid och mellan årstider. Du arbetar nära en parallell dagvattenutredning för att säkerställa ett effektivt kunskapsutnyttjande och tydliga slutsatser. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera vattenmiljö, mikrobiologi och konkreta åtgärdsförslag i ett uppdrag med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu utreder föroreningssituationen i hamnbassängen med fokus på både recenta sediment och vattenkvalitet.
Du planerar och genomför provtagning av de översta två centimetrarna av sedimenten samt analyser av vattnet med avseende på bakterie- och virushalter.
Du kartlägger relevanta dagvattenflöden till hamnbassängen och identifierar större tillflöden, med särskilt fokus på den kulverterade ån.
Du analyserar hur dagvatten, nederbörd och varierande flöden påverkar vattenkvaliteten och badbarheten över tid.
Du samordnar ditt arbete nära den parallella dagvattenutredningen för att undvika överlapp och skapa ett gemensamt kunskapsunderlag.
Du tar fram en rapport där resultat, slutsatser och rekommenderade åtgärder redovisas i text, bild och kartor, inklusive en översiktlig kostnadsbedömning av föreslagna insatser.
KravDu har erfarenhet av liknande uppdrag, minst två de senaste 5 åren.
Du har kompetens inom mikrobiologi och badvattenbedömning.
Du kan ta fram rapporter i text, bild och kartor i PDF.
Du kan utforma dokument för publicering enligt Lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service.
MeriterandeDu har tillgång till ekologisk kompetens, till exempel hydrobiolog, för bedömning av systemets funktion och variationer.
Du har tidigare tagit fram konkreta och genomförbara åtgärdsförslag inklusive effektbedömning.
Du har erfarenhet av utredningar i hamnområden eller andra recipienter med komplex påverkan, till exempel dagvatten eller avloppsreningsverk.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117796-2114304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
10010615