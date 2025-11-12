Senior Upphandlingskonsult - Deltid (hybrid)
2025-11-12
Upphandlingskonsult sökes omgående för tjänster med fokus på ekonomi och ekonomisystem (höst 2025 / vår 2026).
Organisationen har idag en begränsad upphandlingsresurs och står inför ett ökat behov av stöd i strategiska och operativa upphandlingar. Då upphandlingarna varierar i omfattning och karaktär behövs en erfaren konsult som kan bidra med struktur, kompetens och avlastning i processen.
Uppdrag:
Konsulten ska i första hand kunna ta ett självständigt ansvar för kommande upphandlingar samt fungera som rådgivare och bollplank till befintlig upphandlare. Rollen innebär att både driva egna upphandlingar och bidra till kompetensöverföring inom organisationen.
Förväntat resultat:
Färdigställda och signerade avtal som kan användas av verksamheten.
Höjd kunskapsnivå inom upphandlingsområdet hos befintlig personal.
Ska-krav:
Erfarenhet av att ge råd, utbilda och stötta på ett pedagogiskt sätt i mindre organisationer.
Erfarenhet från både små och stora upphandlingsfunktioner.
God kännedom om upphandlingsverktyget Tendsign.
Dokumenterad erfarenhet av tjänsteupphandlingar.
Bör-krav:
Erfarenhet av innovationsupphandlingar.
Erfarenhet av system-upphandlingar.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-11-24/Omgående
Slutdatum: 2026-06-30. Möjlighet till 6 månaders förlängning (cirka 15-20 timmar per månad)
Sista ansökningsdagen: 2025-11-17
Distansarbete: 25%
Omfattning: ca 10-15 % av en heltid.
Ort: Lund
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
