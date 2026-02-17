Senior upphandlare inom entreprenad

Devotum AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-02-17


Är du en erfaren offentlig upphandlare med stark kompetens inom entreprenadupphandling och entreprenad juridik? Vill du arbeta i en central roll där du driver komplexa upphandlingar som bidrar till utvecklingen av samhällsviktig infrastruktur och tjänster? Då kan detta vara uppdraget för dig. Vi söker nu en senior upphandlare som självständigt kan leda och genomföra upphandlingar, med särskilt fokus på tjänste- och entreprenadupphandlingar enligt AB/ABT samt upphandlingar inom försörjningssektorerna och offentlig sektor.
Om uppdraget I rollen ansvarar du för att planera, leda och genomföra hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys och marknadsdialog till tilldelning och överlämning av avtal. Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister och verksamhetsföreträdare och säkerställer att upphandlingarna utformas affärsmässigt, rättssäkert och i linje med verksamhetens mål.
Du kommer att arbeta med komplexa upphandlingar där din förmåga att kombinera affärsmässighet, juridisk förståelse och strukturerat arbetssätt är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter

Självständigt leda och genomföra upphandlingar enligt LUF och LOU

Ansvara för entreprenadupphandlingar enligt AB, ABT och ABK samt AMA AF

Ta fram förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter, kravspecifikationer och avtal

Genomföra marknadsanalyser, riskbedömningar och leverantörsdialoger

Leda kvalificering, utvärdering och förhandling med leverantörer

Säkerställa att upphandlingar genomförs enligt lagstiftning och interna riktlinjer

Ta fram beslutsunderlag och bidra till affärsmässiga strategier

Samverka med projektledare och interna intressenter genom hela upphandlingsprocessen

Säkerställa korrekt dokumentation, diarieföring och avtalsöverlämning

Obligatoriskt:

Minst 5 års erfarenhet som offentlig upphandlare

Erfarenhet av minst 2 entreprenadupphandlingar

Eftergymnasial utbildning inom inköp/upphandling, juridik, ekonomi eller motsvarande

Meriterande:

Erfarenhet av minst 4 entreprenadupphandlingar

Omfattning och placering Start: 30 mars 2026 Slut: 2 april 2027, med möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka Placering: Kombination av distansarbete och arbete på plats i Stockholm, enligt överenskommelse
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se.

