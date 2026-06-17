Senior UI Designer
Avaron AB / Grafiska jobb / Stockholm Visa alla grafiska jobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
I den här rollen får du vara med och forma digitala tjänster för breda och varierade målgrupper. Du arbetar i en miljö där visuellt hantverk, systemtänkande och användbarhet behöver fungera tillsammans över flera plattformar och varumärken. Fokus ligger både på att skapa genomarbetade gränssnitt i detalj och på att bygga strukturer som håller över tid.
Du blir en nyckelperson i utvecklingen av ett skalbart designsystem och i att säkra en konsekvent upplevelse mellan design och utveckling. Rollen passar dig som gillar att utforska nya arbetssätt, inklusive AI-stödda flöden, och som vill bidra där designbeslut får tydlig effekt i komplexa digitala tjänster.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera stark UI-kompetens med verkligt inflytande över hur framtidens designprocesser och gränssnitt utvecklas.
ArbetsuppgifterDu omvandlar insikter, varumärkesstrategi och designprinciper till konkreta UI-lösningar.
Du skapar gränssnitt med ett systemtänk som gör att designen fungerar i stor skala.
Du är med och utvecklar, förvaltar och förbättrar ett robust designsystem för flera plattformar och varumärken.
Du arbetar med designtokens som färg, typografi och spacing för att skapa konsekvens mellan design och utveckling.
Du integrerar tillgänglighet och inkluderande design genom hela designprocessen.
Du samarbetar nära utvecklare och andra specialistroller för att ta fram lösningar som är både genomförbara och väl implementerade.
Du bidrar i utvärdering och kravställning vid val och implementering av tredjepartslösningar.
Du utforskar och vidareutvecklar AI-stödda arbetsflöden inom design och utveckling.
KravMycket god erfarenhet av UI-design och stark visuell förmåga.
God vana av att arbeta i Figma.
Erfarenhet av att ta fram designkoncept, prototyper och lösningar inom interaction design.
Erfarenhet av att utveckla och arbeta med designsystem.
Erfarenhet av designtokens och hur de används för att skapa enhetlighet mellan design och utveckling.
God förståelse för UX, user research och design thinking.
Erfarenhet av att arbeta enligt agila principer.
God kunskap inom tillgänglighet, inklusive WCAG.
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och överbrygga gapet mellan design och utveckling.
Erfarenhet av att skapa skalbara lösningar för stora och mångsidiga målgrupper.
Intresse för och erfarenhet av AI-drivna designprocesser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933009-2058587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969003