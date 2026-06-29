Senior trafikutvecklare Länstrafiken Kronoberg
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-06-29
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande allmän kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik för de kommuner som gett oss i uppdrag att upphandla/utföra färdtjänst och skolresor.
Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året inom den allmänna kollektivtrafiken och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som senior trafikutvecklare arbetar du fram strategiska inriktningar, driver eller deltar i uppdrag, utredningar och förhandlingar. Du deltar i trafikens upphandlingar, ett arbete som spänner över hela upphandlingsprocessen. Allt från att delta vid förstudier och i sammansättningen av upphandlingsunderlag.
Du har också en nyckelroll i att planera, utveckla och optimera kollektivtrafiken. Du ansvarar för att utforma tidtabeller och fordonsomlopp samt säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att analysera resandestatistik och trafikdata identifierar du utvecklingsmöjligheter och anpassar trafiken till resenärernas behov och fastställda riktlinjer. Rollen innebär också att planera, samordna och följa upp trafikens genomförande och ekonomi i nära samverkan med trafikföretag, kommuner och andra samarbetspartners.
Hos oss får du möjlighet att kombinera analys, planering och samarbete för att skapa en kollektivtrafik som är effektiv, hållbar och uppskattad av våra resenärer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en högskoleutbildning inom logistik, transportplanering eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet från trafikplanering.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är ansvarsfull, strukturerad och analytisk. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer. Du motiveras av att förbättra och utveckla och du har en stark vilja att hitta lösningar som skapar värde för både verksamheten och våra kunder.
Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 435/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
SACO
Peter Lantz peter.lantz@kronoberg.se 0470-58 30 20 Jobbnummer
9983266