Senior Tjänsteägare Itsm Till Capio Sverige
2025-12-19
Capio söker en Senior Tjänsteägare för vår ITSM-plattform som vill ta ett tydligt helhetsansvar för en affärskritisk plattform i en samhällsviktig verksamhet. Du får stort mandat, möjlighet att påverka på riktigt och en central roll i Capios digitala transformation. Tjänsten är på heltid, tillsvidare, med placering på vårt huvudkontor i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Capio Support IT är en del av Capio Sverige och arbetar för att stödja och utveckla verksamhetens IT-miljöer inom vårdsektorn. Vi erbjuder moderna, stabila och säkra lösningar som möjliggör hög kvalitet i vården och en effektiv arbetsdag för våra medarbetare.
Vi är ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och ständig utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, ta ansvar och bidra både till den operativa driften och den strategiska utvecklingen. Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, flexibla arbetssätt och en arbetsmiljö där kollegial gemenskap står i centrum.
Vill du kombinera teknisk expertis med strategiskt ägarskap och skapa verklig nytta för tusentals medarbetare?
Din rollSom senior tjänsteägare för Capios ITSM-plattform har du ett tydligt ägarskap för hela tjänsten - från vision och roadmap till utveckling, förvaltning och användarupplevelse. Plattformen används av cirka 60 olika verksamhets- och supportfunktioner inom bland annat IT, HR, lön, inköp och ekonomi, och utgör en gemensam grund för beställningar, ärendehantering, självbetjäning och fakturering.
Du ansvarar för att hålla ihop plattformen som helhet, styra prioriteringar, standardisera arbetssätt där det ger nytta och skapa flexibilitet där verksamheten kräver det. Målet är att göra processer snabbare, tydligare och mer effektiva, med särskilt fokus på självbetjäning, kundportal och automatiserade flöden.
I rollen arbetar du nära verksamhet, interna team och externa leverantörer, både nationellt och internationellt, för att planera och följa upp utvecklingsinsatser, granska leveranser och säkerställa att förbättringar, uppgraderingar och UX-förändringar ger verklig nytta. Du har också ansvar för styrning, governance, regler och behörigheter. Du fungerar som en naturlig eskaleringspunkt och sammanhållande kraft mellan IT, support och verksamhet. I rollen ingår även finansiellt ansvar och verksamhetsstyrning.
Om digDu har flera års erfarenhet av att arbeta med ITSM-plattformar, gärna Ivanti, och har haft roller som tjänsteägare, service owner eller liknande med tydligt ansvar för både utveckling och förvaltning. Du har en djup förståelse för ITIL och är van att omsätta ramverk och best practices till fungerande arbetssätt i en komplex organisation.
Du trivs i gränslandet mellan teknik, process och verksamhet och är van att leda förändring, driva tvärfunktionella initiativ och samarbeta med många olika intressenter. Du är trygg i dialogen med både verksamhet och leverantörer och har förmåga att strukturera behov, skriva krav och prioritera mellan konkurrerande initiativ.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har ett tydligt helhetsperspektiv. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift, och är bekväm i rollen som plattformens främsta företrädare.
Tekniska kunskaper
Du har 5 års erfarenhet av ITSM-plattformar
God förståelse för ITIL-processer såsom Incident, Request, Change, Problem, Asset Management, CMDB och självbetjäning
Konfiguration av ITSM-plattformar, inklusive workflow, automation och integrationer
Utveckling och förvaltning av kundportaler och självbetjäningslösningar
Datakvalitet, struktur och uppföljning i plattformsnära arbetssätt
Grundläggande ekonomiska flöden kopplade till IT-tjänster och fakturering
Du är även van att arbeta enligt agila principer och att samordna interna team, konsulter och leverantörer i både veckovisa och månatliga utvecklingscykler.
Vi erbjuderVi erbjuder en strategisk nyckelroll i en nordisk organisation med höga digitala ambitioner och korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att påverka och forma Capios ITSM-plattform i en miljö där IT är en central möjliggörare för vårdens utveckling.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus. Vi erbjuder en modern teknisk miljö, flexibla arbetssätt och goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv samt möjligheten att göra verklig skillnad för både medarbetare och verksamhet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
