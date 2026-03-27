Senior Testledare med fokus på DR-tester
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenSvenska kraftnät driver flera komplexa och verksamhetskritiska projekt, bland annat införandet av nya IT-förmågor som är centrala för att realisera system med höga krav på tillgänglighet, robusthet och korrekthet i moderniserad infrastruktur.
För att säkra kvaliteten i dessa leveranser krävs en erfaren testledare med förmåga att koordinera testning av både avancerad infrastruktur och verksamhetskritiska applikationer. Testledaren kommer att spela en nyckelroll i kvalitetssäkringen av tekniska lösningar som är avgörande för driftsäkerheten i Sveriges elförsörjning.
Uppdragsbeskrivning
Konsulten kommer att ansvara för planering, ledning, genomförande och uppföljning av testaktiviteter i ett eller flera pågående projekt samt inom förvaltningsorganisationen. Rollen omfattar både strategiskt arbete och praktiskt testgenomförande tillsammans med övriga IT-specialister i projektet.
En central del av uppdraget är att ta fram, förvalta och exekvera testplaner för High Availability (HA) och Disaster Recovery (DR) över hela teknikstacken - från applikationslager till underliggande plattformar och infrastruktur. Uppdraget omfattar verifiering av exempelvis RTO/RPO, failover, återställning från backup samt test av övervakning och incidenthantering.
Projekten bedrivs i enlighet med Svenska kraftnäts projektmodell PPS, anpassad efter myndighetens behov. Som statligt affärsverk arbetar vi enligt fastställda riktlinjer, anvisningar och instruktioner som styr kvalitetssäkring och dokumentation.
Konsulten placeras organisatoriskt på avdelningen Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd inom IT-divisionen, men arbetar i projekt och förvaltningar som spänner över hela IT-divisionen
Roll och ansvar
I uppdraget ingår bl.a. följande arbetsuppgifter
Ansvara för planering, ledning och uppföljning av testarbete.
Ta fram och förvalta teststrategi, testplaner och testfall.
Säkerställa att krav är testbara och stödja kravgranskningar.
Samverka med driftorganisation, systemförvaltare, säkerhetsfunktion och ledning
Säkerställa att nödvändiga testdata finns för samtliga testaktiviteter
Säkerställa att system-, integrations-, acceptans-, HA- och DR-tester planeras, genomförs och dokumenteras enligt fastställd teststrategi
Koordinera testaktiviteter mellan projekt, team och leverantörer.
Rapportera teststatus, risker och avvikelser till projektledning.
Hantera felrapportering, uppföljande test och kvalitetssäkring av leveranser.
Bidra i verksamhetsutveckling
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet av och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet från IT-området.(Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat)
ISTQB-certifiering (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat)
Minst 10 års erfarenhet från de senaste 15 åren i roller som testledare inom IT. Arbete ska ha omfattat testning av både funktionella och icke-funktionella krav och planering, styrning och uppföljning av testarbete genom hela IT-livscykeln
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från de senaste 10 åren av testning eller testledning av infrastruktur och applikationer i en komplex och säkerhetskänslig IT-miljö
Minst 3 års erfarenhet från de senaste 10 åren av riskbaserad testning och bedömning av kvalitets- och leveransrisker
Minst 3 års erfarenhet från de senaste 10 åren av att ta fram, underhålla och exekvera testplaner för High Availability (HA) och Disaster Recovery (DR) för end-to-end-lösningar över en hel teknikstack (d.v.s applikationer och dess underliggande infrastruktur).
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Mervärdeskrav:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet från arbete med test i reglerade miljöer (polis, försvar, bank/finans, energi, sjukvård).
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i ett tvärfunktionellt team med agila metoder och principer.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 8/6 2026 - 7/6 2027
Förlängningsoption: 1+1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 50% av arbetstiden.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
