Senior Testledare för acceptanstest av journalsystem
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior testledare med erfarenhet av att arbeta nära projektledning och verksamhet i införande av ett nytt journalsystem inom tandvård/healthcare. Uppdraget omfattar acceptanstest och uppföljning av ett stort kravunderlag, med fokus på kvalitet, spårbarhet och effektiv samverkan mellan verksamhet och leverantör. Arbetssättet är agilt med leverans i sprintar, och du får en central roll i att driva testförberedelser och genomförande samt säkerställa en stabil acceptansprocess.
En viktig del av uppdraget är även kunskapsöverföring och handledning av en intern testledare som successivt ska kunna ta över arbetet.
ArbetsuppgifterAnalysera och strukturera krav samt ta fram testfall, testspecifikationer och testkörningar för acceptanstest.
Upprätta testplan och vid behov bidra till projektets övergripande teststrategi.
Leda, koordinera och följa upp acceptanstester tillsammans med verksamhet och referensgrupper.
Ansvara för felhantering, prioritering och uppföljning i Azure DevOps.
Säkerställa spårbarhet mellan krav, test och leverans i nära samarbete med projektledning, verksamhet och leverantör.
Stötta, utbilda och handleda en ny intern testledare genom löpande kunskapsöverföring.
Koordinera och samordna flera superuser-grupper som deltar i test- och acceptansarbetet.
KravMinst 5 års erfarenhet av testledning i större IT-projekt.
Minst 3 års erfarenhet av att leda acceptanstester i projekt som omfattar minst 300 krav.
Minst 3 års erfarenhet av Azure DevOps inom minst ett av följande områden: krav, testfall, testkörningar, felhantering.
Erfarenhet av att ta fram testplaner och teststrategier i införandeprojekt.
Erfarenhet av att leda verksamhetsnära tester tillsammans med referens- eller pilotgrupper.
Erfarenhet av handledning och kunskapsöverföring i pågående projekt.
Certifiering som testledare, ISTQB Test Manager eller motsvarande.
Genomfört referensuppdrag av motsvarande omfattning och komplexitet.
MeriterandeErfarenhet av test inom tandvård eller hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av test vid införande av journal- eller vårdinformationssystem.
Erfarenhet av integrationstester i miljöer med många intilliggande IT-system.
Erfarenhet av test av system med höga krav på säkerhet, sekretess, loggning och behörighetshantering.
Erfarenhet av att ha arbetat genom hela projekt i offentlig sektor.
Erfarenhet av Azure DevOps inom två eller fler av följande områden: krav, testfall, testkörningar, felhantering.Så ansöker du
