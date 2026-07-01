Senior testledare
Infotiv AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-01
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Är du intresserad av att arbeta med nästa generation av avancerade säkerhetssystem?
Vi söker nu en erfaren testledare som vill anta utmaningen att leda ett team av testingenjörer i arbetet med integration och verifiering av framtidens aktiva och passiva säkerhetssystem för personbilar. Detta omfattar funktioner inom system så som krockkuddar, säkerhetsbälten, och styrsystem.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv är du del av en gemenskap som präglas av öppenhet och god sammanhållning där vi stöttar och hjälper varandra.Våra ledord "varmt hjärta och skarp hjärna" är värderingar som genomsyrar hela företaget, vårt arbetssätt, vårt ledarskap och vår arbetsmiljö. Det varma hjärtat står för empati, tillit och samarbete, och det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig uppskattad, sedd och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för kompetens och innovation, och vi värdesätter varje individs förmågor och kompetens genom att uppmuntra nytänkande, kreativitet och initiativtagande. Tillsammans är vi Infotiv.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal som ger dig trygghet och säkerhet i anställningen. Våra goda kundrelationer gör att vi kan ha en långsiktig strategi, där du kan utvecklas genom rätt uppdrag och med rätt kompetensutveckling. Hos oss kan du både testa nya saker och utvecklas samtidigt som du kan känna dig trygg i din anställning.
Din framtida utmaning
I rollen som testledare ansvarar du för att leda testteamet i dess dagliga testaktiviteter, kommunicera med intressenter samt följa upp tidsplaner och processer. Teamet ansvarar för att integrera och verifiera mekatroniska lösningar som bidrar till en säkrare miljö för både förare, passagerare och medtrafikanter. Du kommer leda, men även inneha rollen som produktägare för test och validering för systemet. Din kommunikativa förmåga kommer vara avgörande för teamets framgång.
Erfarenhet av att ha arbetat med aktiv- och/eller passiv säkerhet, avancerade förarsystem (ADAS) eller helautonoma system, samt tillhörande elektronik- och mjukvarustackar, är en förutsättning för att lyckas i rollen. Du behöver ha erfarenhet av att jobba praktiskt med verifiering och validering för att vid behov även kunna stötta teamet med testning.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
BSc eller MSc inom elektroteknik, data, mekatronik eller mjukvaruutveckling.
Minst 5 års professionell erfarenhet av testning, både manuell och automatiserad testning.
Minst 3 års erfarenhet av att jobba med avancerade förarstödssystem, autonoma system eller andra relevanta mekatroniska system och komponenter.
Erfarenhet från ledarskap från roller som testledare, projektledare, scrum master eller produktägare.
Kunskaper inom programmering, i språk som C/C++ och Python.
Mycket god kommunikatör, med flertalet exempel från tidigare roller.
Flytande engelska och svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i en global miljö med kollegor och kunder från hela världen.
Tillgänglig för arbete på plats i både Göteborg och Vårgårda.Så ansöker du
Vill du bli en del av gemenskapen på Infotiv? Vi letar alltid efter nya stjärnor och ser fram emot att lära känna dig! Vi är nyfikna på:
Din resa: Vad har du gjort tidigare och vad drömmer du om att göra hos oss?
Personen bakom CV:t: Vem är du när arbetsdagen är slut?
Din personlighet: Berätta gärna vad som gör just dig till en bra kollega.
Vänta inte med din ansökan – vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Detta är en annons om tillsvidareanställning hos Infotiv, men kommer även granska ansökningar från underkonsulter till denna roll.Observera att vi som en del av vår rekryteringsprocess genomför drogtest och tar en kreditupplsysning samt säkerhetsprövning vid behov.
Vi hoppas att du vill växa och utvecklas tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640), https://www.infotiv.se
411 17 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Infotiv Kontakt
Rekryteringsansvarig
Staffan Bernheim staffan.bernheim@infotiv.se +46709647202 Jobbnummer
9986735