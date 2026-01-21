Senior Testledare
Avaron AB / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-01-21
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Borlänge
, Falun
, Fagersta
, Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior testledare som kombinerar teststrategiskt ansvar med kravanalys och testledning inom ett förvaltningsobjekt med flera team och en övergripande ledning. Du blir en central del i ett större initiativ för att vidareutveckla systemstöd och processer kopplade till kapacitetstilldelning, där både internutvecklade funktioner och ett externt upphandlat standardsystem ingår. Uppdraget bedrivs i löpande förvaltning med ett agilt arbetssätt och ställer höga krav på struktur, helhetssyn och långsiktig förvaltningsbarhet. Kompetensöverföring till intern personal sker löpande.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla teststrategi samt stötta kravanalys kopplat till system och förändringar.
Leda och koordinera system- och acceptanstester, inklusive planering, genomförande och uppföljning.
Testleda och samordna flera testresurser inom förvaltningsobjektet.
Säkerställa testning i både egenutvecklade lösningar och standardsystem i samarbete med extern leverantör.
Skapa och leda kunskapsbyggande aktiviteter, exempelvis guilder, demonstrationer, konferenser och Wiki-material.
Agera stöd till andra testledare inom organisationen.
Arbeta enligt etablerade metoder för planering, genomförande och dokumentation.
Bidra till löpande kompetensöverföring till interna team.
KravDokumenterad utbildning inom test och kvalitetsarbete.
ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) eller motsvarande.
Minst 9 års erfarenhet som testledare på system- och acceptanstestnivå.
Minst 9 års erfarenhet av att leda en grupp om minst 4 personer.
Erfarenhet av att leda och skapa kunskapsbyggande aktiviteter (exempelvis guilder, demonstrationer, konferenser) samt att stötta en grupp testledare.
Minst 5 års erfarenhet av testarbete med Team Foundation Server/Azure DevOps.
Minst 5 års erfarenhet av ledande arbete med extern utländsk leverantör i en komplex systemlösning, från arbete på en myndighet.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med applikationer med många integrationer, från arbete på en myndighet.
Egen och giltig Visual Studio-licens för uppdraget med access till utvecklingsmiljöer.
Flytande svenska i tal och skrift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091182-1801791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Borlänge Centralstation (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Jobbnummer
9697905