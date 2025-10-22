Senior Testledare - Konsultuppdrag inom myndighet
Vi söker en erfaren och drivande testledare till myndighet
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren och drivande testledare till ett uppdrag inom en större IT- och verksamhetsförändring. Du kommer att ansvara för planering, ledning och uppföljning av testaktiviteter i ett komplext och agilt projektlandskap. Rollen innebär nära samarbete med både IT och verksamhet samt ansvar för funktionella acceptanstester, systemintegrationstester och tester kopplade till externa aktörers anslutning. Du arbetar operativt med testplaner, prioriteringar, framtagning av testfall samt rapportering av teststatus. God samarbetsförmåga, struktur och förståelse för systemtester i agila miljöer är centrala för rollen.
Ansvara för att ta fram teststrategi och testplan med produktkvaliten som målbild.
Stötta teamen och verksamheten med att utföra test
Operativt säkerställa leverans av test mot strategi och testplan.
Ansvara för Acceptanstest
Säkerställa utförandet av System Integrationstester
Arbeta med test i Agil kontext
Arbeta med test i traditionell projektmodell
Hantera Funktionella och icke funktionella tester
Koordinera test mot både IT och verksamheten.
Hantera och koordinera buggrättningar
Dokumentera test i våra testverktyg JIRA och/eller Azure DevOps.
Säkerställa rapportering av teststatus, testprogress samt testrapporter
Delta i arbetet inom Europeiska och nordiska testrelaterade forum.
Arbeta med test inom förvaltningen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskola/universitetsutbildning inom Ekonomi/Management eller Data/IT.
Minst 9 års erfarenhet i rollen som testledare i projekt med mer är än 50 personer, organiserade i flera agila leveransteam som bygger driftkritiska system för kärnverksamheten.
Minst 9 års dokumenterad erfarenhet inom test, testplanering och teststrategi, samt operativ ledning av systemintegrations- och acceptanstest.
Minst 2års erfarenhet av Elbranschen
Minst 2års erfarenhet av att koordinera integrationstester mellan olika företag (B2B).
Ledning/Självständighet - Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Kan arbeta självständigt.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram riskbaserade tester
Minst 5års erfarenhet av JIRA/Confluence och/eller Azure DevOps
Minst 2års erfarenhet av automatiserade tester
Minst 2års erfarenhet av tester av informationsflöden med CIM data exchange Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
