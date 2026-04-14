Senior Testledare - ERP-program
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-14
Rollbeskrivning
Vi söker en senior testledare med gedigen erfarenhet av stora ERP-implementationer inom ekonomiområdet. Uppdraget är en central och strategisk roll i ett omfattande program bestående av tre delprojekt, där system och processer genomgår en total förnyelse. Du leder testarbetet i ett eller två av delprojekten och ansvarar för att etablera teststrategi, testplaner och testorganisation från grunden.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Etablera och äga teststrategi, testplaner och testorganisation för tilldelade delprojekt
Leda testarbetet från strategi och planering till genomförande och driftsättning
Samarbeta nära projektledning och verksamhet för att säkerställa rätt resursinvolvering vid rätt tidpunkt
Koordinera testaktiviteter i en miljö med många intressenter och skiftande perspektiv
Säkerställa kvalitet och spårbarhet genom hela testprocessen
Rapportera teststatus och risker till projektledning och styrgruppKvalifikationer
Minst 8-10 års erfarenhet av testledning i komplexa IT-projekt
Dokumenterad erfarenhet av ERP-implementationer, särskilt inom ekonomiprocesser
Vana att leda testarbete från teststrategi till driftsättning
Självgående, strukturerad och med stark kommunikativ förmåga
Van att arbeta i miljöer med många intressenter och parallella delprojekt
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av program med flera parallella delprojekt
Bakgrund inom ekonomi- eller finanssystem
Erfarenhet av offentlig sektor eller motsvarande komplexa organisationer
Start: 2026-05 Längd: Ca 17 månader (till 2027-09-30) Plats: Stockholm (på plats, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.islamov@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
