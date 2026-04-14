Senior Testledare - ERP-program

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-14


Rollbeskrivning
Vi söker en senior testledare med gedigen erfarenhet av stora ERP-implementationer inom ekonomiområdet. Uppdraget är en central och strategisk roll i ett omfattande program bestående av tre delprojekt, där system och processer genomgår en total förnyelse. Du leder testarbetet i ett eller två av delprojekten och ansvarar för att etablera teststrategi, testplaner och testorganisation från grunden.

Dina arbetsuppgifter
Etablera och äga teststrategi, testplaner och testorganisation för tilldelade delprojekt

Leda testarbetet från strategi och planering till genomförande och driftsättning

Samarbeta nära projektledning och verksamhet för att säkerställa rätt resursinvolvering vid rätt tidpunkt

Koordinera testaktiviteter i en miljö med många intressenter och skiftande perspektiv

Säkerställa kvalitet och spårbarhet genom hela testprocessen

Rapportera teststatus och risker till projektledning och styrgrupp

Kvalifikationer
Minst 8-10 års erfarenhet av testledning i komplexa IT-projekt

Dokumenterad erfarenhet av ERP-implementationer, särskilt inom ekonomiprocesser

Vana att leda testarbete från teststrategi till driftsättning

Självgående, strukturerad och med stark kommunikativ förmåga

Van att arbeta i miljöer med många intressenter och parallella delprojekt

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av program med flera parallella delprojekt

Bakgrund inom ekonomi- eller finanssystem

Erfarenhet av offentlig sektor eller motsvarande komplexa organisationer

Start: 2026-05 Längd: Ca 17 månader (till 2027-09-30) Plats: Stockholm (på plats, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.islamov@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
103 16  STOCKHOLM

