Senior testkonsult inom järnväg och kapacitetsplanering

Vi söker nu en mycket erfaren testkonsult till ett långsiktigt uppdrag inom vidareutveckling av IT-system för kapacitetsplanering inom järnväg.
Du kommer att arbeta med systemtest och regressionstest i en verksamhetsnära miljö där förståelse för processer, infrastruktur och helhet är avgörande.
Detta är en roll för dig som inte bara testar - utan förstår hur systemen används i praktiken.
Planera, designa och genomföra systemtest och regressionstest
Ta fram och underhålla testfall och testdata
Validera ny funktionalitet i komplexa IT-lösningar
Rapportera och följa upp avvikelser
Stötta analys av fel tillsammans med utvecklare och verksamhet
Arbeta nära andra testare, verksamhet och tekniska team
Bidra med erfarenhet och kunskapsöverföring i teamet
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
Minst 2 års omfattande erfarenhet av testarbete i komplexa IT-system
Djup erfarenhet av systemtest och regressionstest
Erfarenhet av kapacitetsplanering inom järnväg, tågplanering eller banarbete
Mycket god förståelse för järnvägsinfrastruktur och dess komponenter
Erfarenhet av testarbete i större organisationer
God vana av Azure DevOps / TFS
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team
Mycket god svenska i tal och skrift, samt god engelska
Högskoleutbildning inom relevant område är meriterande, men relevant och dokumenterad erfarenhet väger tyngre.
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetsnära IT-system
Djup processförståelse snarare än enbart tekniskt testfokus
Om uppdraget
Start: Enligt överenskommelse, preliminärt våren 2026
Uppdragets längd: Initialt 12 månader, med mycket god möjlighet till förlängning
Hybridarbete möjligt
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
