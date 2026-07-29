Senior Testautomatiserare

Lynqa AB / Datajobb / Stockholm
2026-07-29


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lynqa AB i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Mölndal, Lund eller i hela Sverige

Vi söker en senior testautomatiserare till ett tvåårigt uppdrag inom offentlig sektor i Stockholm. Du kommer att bygga upp och vidareutveckla testautomationen för en videoplattform och tillhörande larmfunktioner.
Miljön är komplex med distribuerade system, realtidsdata, videoströmmar och verksamhetskritiska flöden. Du ingår i ett utvecklingsteam om ca 18 personer och arbetar nära tech leads, utvecklare och produktägare.
Snabbfakta
Start: 1 september 2026

Omfattning: Heltid (100 %)

Plats: Stockholm, 100 % på plats

Längd: 2 år (option på ytterligare 1+1 år)

Sista dag att ansöka är 7 augusti 2026

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Etablera och vidareutveckla testautomation för videoplattform och larmfunktioner.

Utveckla automatiserade tester för GUI, API:er, integrationer och regression.

Integrera testerna i CI/CD-pipelines.

Tillämpa ett riskbaserat arbetssätt och identifiera kvalitetsrisker i distribuerade system.

Kommunicera tekniska risker och kvalitetsaspekter till både team och verksamhet.

Skallkrav
5+ års erfarenhet av testautomation (utveckling, underhåll och vidareutveckling av automatiserade tester för webb- eller systemapplikationer med ramverk som Playwright, Selenium, Cypress eller motsvarande).

2+ års erfarenhet av testautomation i teambaserad systemutveckling med Git och moderna utvecklingsprocesser.

Erfarenhet av att självständigt ha etablerat, vidareutvecklat eller förvaltat ett ramverk för testautomation med programmering i TypeScript, JavaScript och/eller C#.

2+ års erfarenhet av automatiserade E2E- och API-tester mot REST-tjänster samt integration i CI/CD-pipelines.

Flytande svenska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av teststrategi, testarkitektur eller tekniskt ledarskap inom test.

Testautomation i komplexa, distribuerade eller integrationsintensiva system.

Erfarenhet av realtidsvideo/streaming, säkerhet (OAuth2/OIDC) eller last- och prestandatestning.

Bakgrund som mjukvaruutvecklare samt erfarenhet av .NET och on-prem-miljöer.

Så ansöker du
Skicka ditt CV till armin@lynqa.se senast 7 augusti 2026. Urval sker löpande.
Kontakt: Armin Tankovic, armin@lynqa.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141882-2120988".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lynqa AB (org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta)
169 41  SOLNA

Arbetsplats
Lynqa

Jobbnummer
10014895

Prenumerera på jobb från Lynqa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lynqa AB: