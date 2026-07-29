Senior Testautomatiserare
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2026-07-29
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Vi söker en senior testautomatiserare till ett tvåårigt uppdrag inom offentlig sektor i Stockholm. Du kommer att bygga upp och vidareutveckla testautomationen för en videoplattform och tillhörande larmfunktioner.
Miljön är komplex med distribuerade system, realtidsdata, videoströmmar och verksamhetskritiska flöden. Du ingår i ett utvecklingsteam om ca 18 personer och arbetar nära tech leads, utvecklare och produktägare.
Snabbfakta
Start: 1 september 2026
Omfattning: Heltid (100 %)
Plats: Stockholm, 100 % på plats
Längd: 2 år (option på ytterligare 1+1 år)
Sista dag att ansöka är 7 augusti 2026Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Etablera och vidareutveckla testautomation för videoplattform och larmfunktioner.
Utveckla automatiserade tester för GUI, API:er, integrationer och regression.
Integrera testerna i CI/CD-pipelines.
Tillämpa ett riskbaserat arbetssätt och identifiera kvalitetsrisker i distribuerade system.
Kommunicera tekniska risker och kvalitetsaspekter till både team och verksamhet.
Skallkrav
5+ års erfarenhet av testautomation (utveckling, underhåll och vidareutveckling av automatiserade tester för webb- eller systemapplikationer med ramverk som Playwright, Selenium, Cypress eller motsvarande).
2+ års erfarenhet av testautomation i teambaserad systemutveckling med Git och moderna utvecklingsprocesser.
Erfarenhet av att självständigt ha etablerat, vidareutvecklat eller förvaltat ett ramverk för testautomation med programmering i TypeScript, JavaScript och/eller C#.
2+ års erfarenhet av automatiserade E2E- och API-tester mot REST-tjänster samt integration i CI/CD-pipelines.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av teststrategi, testarkitektur eller tekniskt ledarskap inom test.
Testautomation i komplexa, distribuerade eller integrationsintensiva system.
Erfarenhet av realtidsvideo/streaming, säkerhet (OAuth2/OIDC) eller last- och prestandatestning.
Bakgrund som mjukvaruutvecklare samt erfarenhet av .NET och on-prem-miljöer.Så ansöker du
Skicka ditt CV till armin@lynqa.se
senast 7 augusti 2026. Urval sker löpande.
Kontakt: Armin Tankovic, armin@lynqa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141882-2120988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
10014895