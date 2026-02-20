Senior Testautomatiserare - Stockholm heltid
2026-02-20
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en senior testautomatiserare. Vår kund levererar lösningar som gör att deras kunder kan öka förändringstakt och kvalitet i sina digitala tjänster. Företagets kunder finns främst bland teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge. Företaget har funnits sedan 1999 och består idag av ett 50-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att arbeta i varierande projekt och stå inför intressanta utmaningar för att effektivisera företagets kunders tekniska vardag.
Du har:
Utbildning på kandidatnivå
Minst 3 års erfarenhet inom utveckling (som JavaScript, Python, C#/.Net, Java)
Enhetstestning (som JUnit, XUnit)
Förståelse för teststrategier
Förståelse för agila arbetssätt
Meriterande:
Testautomationsverktyg (som Selenium, Cypress, Katalon, Postman, Soap-UI, pytest)
CI/CD-verktyg (som Azure DevOps, Gitlab, Jenkins)
ISTQB-certifiering
Versionshantering (som Git)
Kunskap inom mordern infrastruktur med containers/mikrotjänster (som kubernetesplattformar)
Du får:
Arbeta i utmanande projekt med teknik i framkant
Kontinuerlig kompetensutveckling där certifieringar är en självklarhet
Vara en del av en stimulerande arbetsmiljö med högt i tak
Åka på spännande konferensresor med roliga aktiviteter
Privat sjukvårdsförsäkring, pensionsersättning, ett ordentligt friskvårdsbidrag och andra generösa förmåner
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
