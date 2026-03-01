Senior testare med fokus på testautomatisering
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två erfarna testare till ett större program i genomförandefas inom energisektorn. Du blir en del av ett agilt team och arbetar nära utvecklare, kravresurser och andra intressenter för att säkerställa att krav blir tydliga, testbara och möjliga att verifiera. Uppdraget omfattar testning av systemlösningar i både projekt och förvaltning, med fokus på att tidigt upptäcka avvikelser och bidra till stabila leveranser.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och dokumentera test inför leverans utifrån teststrategi och testplan
Ta fram och vidareutveckla teststrategier
Genomföra tester på flera nivåer, med tyngdpunkt på systemtest och acceptanstest samt även funktionella tester och integrationstester
Granska krav ur test- och kvalitetsperspektiv samt säkerställa spårbarhet mellan krav, testfall och defekter
Designa, dokumentera och utföra testfall inklusive testdata, checklistor och strukturerade testscenarier
Rapportera status, risker och avvikelser samt driva avvikelsehantering via triage, retest och regressionstestning
Bidra till testautomatisering och samverka med utveckling för att integrera tester i CI/CD-flöden där det är tillämpligt
Ta fram underlag till testrapporter och beslutsstöd inför leverans
Stödja felsökning och förvaltning genom att verifiera korrigeringar, patchar och förändringar
Bidra med test- och kvalitetsperspektiv i design- och implementationsdiskussioner
KravHögskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, eller minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling eller IT-arkitektur som bedöms likvärdig
Minst 5 års erfarenhet, från de senaste 10 åren, av systemutveckling
Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat aktivt med systemtestning och acceptanstester av IT-system eller programvara, inklusive arbete med kravanalys och granskning av krav ur ett test- och kvalitetsperspektiv
Minst 5 års erfarenhet av testdesign, inklusive framtagning av testfall, testdata och strukturerade testscenarier
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt framtagna teststrategier och testplaner för komplexa system eller integrationslösningar
Minst 3 års erfarenhet av att planera och genomföra integrationstester eller testning av komplexa informationssystem- och/eller miljöarkitekturer
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med testning i agila team (t.ex. Scrum, Kanban), inklusive planering, genomförande och uppföljning av testaktiviteter
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av avvikelsehantering, testuppföljning och spårbarhet i verktyg såsom Azure DevOps, Jira eller motsvarande
Erfarenhet av att vidareutveckla testautomatisering och integrera automatiserade tester i CI/CD-flöden (t.ex. Azure DevOps Pipelines, GitHub Actions eller motsvarande) i samarbete med utvecklingsteam
Erfarenhet från miljöer med höga krav på säkerhet, robusthet eller driftstabilitet, exempelvis energisektorn eller försvarssektornSå ansöker du
