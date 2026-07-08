Senior test- och utvecklingsingenjör inom fordon
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en avancerad test- och utvecklingsmiljö där framtidens trafiksäkerhet formas i praktiken. Här arbetar du med verifiering på komplett fordonsnivå och får vara nära både teknik, provning och produktutveckling. Rollen passar dig som vill kombinera hands-on testarbete i fordon med analys, dokumentation och nära dialog med funktionsägare och utvecklare.
Du blir en del av ett team som stöttar externa kunder i komplexa testuppdrag. Arbetet spänner över förberedelser, genomförande och uppföljning av provning, med fokus på att säkerställa funktion, kvalitet och framdrift. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en miljö där avancerade säkerhetssystem, verklighetsnära testscenarier och teknisk utveckling möts.
ArbetsuppgifterDu planerar, förbereder och genomför olika typer av tester i bil.
Du arbetar med verifiering av funktioner och system på komplett fordonsnivå.
Du analyserar testresultat och dokumenterar utfallet på ett tydligt och strukturerat sätt.
Du supportar funktionsägare och utvecklare i det kontinuerliga arbetet med att utveckla produkten.
Du driver planering av provning i samspel med tillgängliga provmiljöer och kalender.
Du bidrar i teamets arbete med att hantera tekniska frågeställningar och komplexa testupplägg.
Du delar med dig av din kunskap och bidrar med ett rådgivande perspektiv i samarbetet med kollegor och intressenter.
KravBSc eller MSc inom relevant område, eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Minst 7 års erfarenhet inom verifiering och test kopplat till fordonsindustrin.
Erfarenhet av Vectorverktyg som CANalyzer samt logg- och diagnosverktyg för automotive.
Erfarenhet av att leda team och planera arbete.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Svenskt B-körkort.
God analytisk förmåga och vana att arbeta i komplexa processer.
God samarbetsförmåga och ett ansvarstagande arbetssätt med fokus på att slutföra dina uppgifter.
MeriterandeErfarenhet av att utveckla provmetoder.
Kunskap och erfarenhet av programmering i Python.
Provbanekörtillstånd motsvarande T2.
Körkortsbehörighet C eller CE.
Erfarenhet av ISO 26262.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8035258-2091333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996140