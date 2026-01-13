Senior Test och Verifieringsingenjör
Avaron AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-01-13
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Arboga
, Västerås
, Karlskoga
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som test- och verifieringsingenjör arbetar du med att planera, genomföra och dokumentera tester av hårdvara och kompletta system. Du är delaktig i hela testkedjan - från framtagning av testmetoder till analys av resultat och verifiering av att krav uppfylls. Rollen innebär nära samarbete med konstruktörer, mjukvaruutvecklare och systemingenjörer, där din helhetsförståelse för samspelet mellan hårdvara, inbyggda system och mjukvara är central.
ArbetsuppgifterUtföra tester av hårdvara, prototyper och kompletta system för att verifiera funktionalitet, prestanda och kvalitet
Designa och implementera testmetoder samt bidra till testautomatisering, inklusive arbete med CI/CD-verktyg
Samarbeta med utvecklingsteam för att identifiera, felsöka och lösa tekniska problem
Dokumentera testresultat, analysera avvikelser och bidra i formell verifiering
Felsöka och analysera problem inom hårdvara, inbyggda system och kommunikation, exempelvis CAN och Ethernet
KravGedigen erfarenhet av test- och verifieringsarbete med fokus på hårdvara
Goda kunskaper inom elektronik, fysik och mekanik
Erfarenhet av programmering i Python och C++
Förståelse för inbyggda system samt kommunikationsprotokoll som CAN och Ethernet
Erfarenhet av testmetodik, kravhantering och testautomatisering
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekatronik, elektronik, datateknik eller teknisk fysik
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av RustSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030494-1787632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
732 30 (visa karta
)
732 30 ARBOGA Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682559