Senior Test Automation & DevOps Developer
2025-12-19
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Senior Test Automation & DevOps Developer på uppdrag av vår klient.
Om uppdragetI detta uppdrag kommer du att ansvara för att utveckla och förbättra en automatiserad testsuite för både nya och befintliga produkter. Du arbetar nära utvecklingsteamet för att minska behovet av manuella tester inför releaser och för att säkerställa hög produktkvalitet.
Du kommer även att bidra med DevOps-kompetens för att optimera teamets workflow, införa nya automatiserade processer och förstärka befintliga arbetssätt.
Krav- Senior erfarenhet av testautomatisering- Erfarenhet av att bygga och vidareutveckla automatiserade testsuites- Förmåga att skapa testfall för både nya och befintliga produkter- Erfarenhet av DevOps-arbete för att förbättra utvecklingsprocesser- Förmåga att arbeta nära utvecklingsteam och bidra till effektiva releaseflöden Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-02-02 - 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
