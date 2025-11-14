Senior Teknisk Skribent till Saab Surveillance
2025-11-14
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.Arbetsuppgifter
I rollen som teknisk skribent kommer du arbeta med teknisk dokumentation för Saabs olika produkter och system inom flyg-, sjö- och markradar. Din huvuduppgift blir skriva manualer och instruktioner till de operatörer och tekniker som använder våra produkter och omvandla tekniskt komplex information till något förståeligt och användarvänligt. Manualerna omfattar exempelvis hur operatören förväntas arbeta i vår mjukvara samt arbetsinstruktioner för avhjälpande underhåll, reservdelar m.fl. En central del i arbetet som teknisk skribent är att samla in produktinformation från våra konstruktörer och andra tekniska specialister internt. Det innebär att du kommer ha stora kontaktytor internt och nära samverkan med andra avdelningar och funktioner. Profil
Vi söker dig med högskoleutbildning inom teknikinformation eller motsvarande och ett par års arbetserfarenhet som teknisk skribent eller likvärdig roll. Är du utbildad ingenjör i kombination med erfarenheter som teknisk skribent är det också relevant. Vi ser att du som söker har ett genuint teknikintresse och god förmåga att sätta dig in i teknisk dokumentation på en grundläggande nivå för att navigera i exempelvis konstruktions/ritningsunderlag. Som person behöver du även vara bra på att samarbeta med andra och ha lätt för att knyta kontakter i syfte att dela och inhämta information. Vidare arbetar du strukturerat och noggrant, gillar variation i arbetet och är flexibel i att hantera parallella projekt där uppgifter ibland behöver omprioriteras utifrån tidsplan och behov. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss och planeras starta så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. För rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos Saab efter konsultperioden.
Om du känner att tjänsten är rätt för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urvalet kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
.
