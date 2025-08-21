Senior teknisk projektledare till Tutus
Datajobb
2025-08-21
Om företaget
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Företaget har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation. Som ett oberoende företag samarbetar de med näringsliv och myndigheter för att kunna tillhandahålla pålitliga, säkra och kostnadseffektiva krypteringslösningar som kan möta deras säkerhetsbehov. Produkterna är godkända på nivån Restricted / Begränsat hemlig för såväl EU som på nationell nivå. Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och -certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter också inom EU.
En anställning hos Tutus är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om tjänstenSom teknisk projektledare på Tutus är du med och ansvarar för projekt som skapar skillnad både för Sveriges säkerhet men också för internationella samarbetsländer. I rollen som teknisk projektledare planerar, leder och styr du projekten från start till mål. Du tar en kommunikativ roll där du har dialog med kunder och interna stakeholders och säkerställer projektens tekniska och ekonomiska framgång genom uppföljningar och avstämningar på både kund- och leveranssidan.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och koordinera projekt från idé till leverans.
Planera projektgenomförande och resursbehov.
Säkerställa projektens tekniska och ekonomiska framgång genom löpande uppföljningar och avstämningar på både kund- och leveranssidan.
Planera och säkerställa genomförande av design, utveckling, systemintegration, test och verifiering.
Utbilda kunder i levererade system samt bidra till dokumentation.
Kommunicera projektstatus till flera intressenter, såsom kund och tekniska team.
Identifiera risker samt säkerställa att lösningar möter affärskrav såväl som tekniska krav.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du drivs av att bygga förtroendefulla relationer och kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt. Du får energi av att se både kunder och team nå framgång och har en naturlig förmåga att skapa struktur i arbetet. Dessutom är du lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Din styrka ligger i att skapa struktur och ordning för att skapa rätt förutsättningar för projektet samtidigt som du har en ledande roll i att tillsammans med ditt team leda projekten mot mål med kvalitativa resultat. Som ledare behöver du ha förståelse och förmåga att motivera, stötta och samordna teamet även i utmanande lägen. Det är viktigt att vara lyhörd för olika kompetenser och därtill ha förmåga att fatta beslut och hålla riktning även när förutsättningarna förändras.
Krav för tjänsten:
Innehar en relevant utbildning inom IT/Teknik.
God förståelse för tekniska system och lösningar.
Flera års erfarenhet av att leda tekniska projekt, gärna inom en försvarsnära verksamhet eller inom IT.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
