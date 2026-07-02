Senior teknisk projektledare inom Data & Analytics
Maxitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Maxitech söker nu en senior teknisk projektledare till ett långsiktigt projektuppdrag hos en större verksamhet med höga ambitioner inom digital transformation och datadrivet arbetssätt. Uppdraget är i Stockholm Arlanda med 2-3 dagar på kontoret och minst 12 månader. Rollen innebär en central roll i implementationen av en ny modern data- och analysplattform.
Kunden befinner sig i en större förändringsresa där data, analys, automatisering och prediktiva arbetssätt är viktiga delar för att effektivisera verksamheten, optimera processer och skapa bättre beslutsunderlag. Som teknisk projektledare kommer du att ansvara för att leda övergången från befintliga Microsoft-baserade lösningar, både on-prem och Azure SQL, till en ny plattform baserad på Databricks i kombination med dbt-ramverk.
Detta är ett uppdrag för dig som har erfarenhet av att driva komplexa tekniska projekt i gränslandet mellan verksamhet, IT och data. Rollen kräver både teknisk förståelse, stark projektledningsförmåga och trygghet i att arbeta med flera intressenter på olika nivåer i organisationen.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag via Maxitech med goda förmåner
• Möjlighet att vara med i ett strategiskt viktigt transformationsprojekt inom data och analys.
• En roll med stort ansvar, bred kontaktyta och möjlighet att påverka framtida datadrivna arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att självständigt driva projektet utifrån framtagen genomförandeplan. Det finns en plan från förstudien, men den behöver detaljeras, itereras och implementeras agilt tillsammans med projektteamet och verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda implementationen av en ny data- och analysplattform.
• Driva migrering/förflyttning från befintliga Microsoft-lösningar till Databricks och dbt.
• Detaljera, vidareutveckla och följa upp projektplanen.
• Arbeta nära tekniska team, verksamhetsrepresentanter och andra centrala intressenter.
• Säkerställa framdrift, prioriteringar och tydlighet i projektets olika faser.
• Ta fram nödvändig dokumentation inför beslut.
• Rapportera projektstatus och risker.
• Förbereda och hålla i styrgruppsmöten.
• Bidra till att skapa struktur, samsyn och effektiva arbetssätt i ett tvärfunktionellt projektteam.Profil
Skallkrav
• Flerårig erfarenhet av teknisk projektledning inom IT, data, analys eller närliggande områden.
• Erfarenhet av att leda komplexa implementations- eller transformationsprojekt.
• God förståelse för data, BI och hur datadrivna arbetssätt kan skapa värde i en verksamhet.
• Kunskap om teknologier inom integration, datalagring, databearbetning och dataanalys.
• Erfarenhet av att arbeta med tvärfunktionella team och flera intressentgrupper.
• Vana av att ta fram beslutsunderlag, statusrapportering och projektstyrningsmaterial.
• Förmåga att arbeta agilt och iterativt utifrån en övergripande genomförandeplan.
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av Databricks.
• Erfarenhet av dbt eller liknande ramverk.
• Erfarenhet av Azure SQL eller Microsoft-baserade dataplattformar.
• Erfarenhet av migreringsprojekt från on-prem till molnbaserade lösningar.
• Förståelse för datakvalitet, informationssäkerhet och kvalitetssäkrade dataflöden.
• Erfarenhet av styrgruppsarbete i större projekt.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och målinriktad. Du har en god planerings- och samarbetsförmåga och kan skapa framdrift även i komplexa miljöer med många intressenter. Vidare har du en förmåga att förstå verksamhetens behov, översätta dem till tekniska prioriteringar och engagera teamet i riktning mot gemensamma mål. Rollen kräver en person som är initiativrik, uthållig och lösningsorienterad, men som samtidigt kan göra realistiska avvägningar kring tid, effekt, kvalitet och risk.Övrig information
• Omfattning: Heltid
• Uppdragslängd: Minst 12 månader
• Placeringsort: Stockholm, Arlanda
• Uppdragsform: Konsultuppdrag via Maxitech
• Start: Augusti/September
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
Maxitech är ett IT- och Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi hjälper företag att stärka sina team genom både konsultlösningar och rekrytering, alltid anpassade efter varje kunds behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765)
Norr mälarstrand 8 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Maxitech Kontakt
Gabriella Saume gabriella.saume@maxitech.nu Jobbnummer
9990201