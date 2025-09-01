Senior Teknisk Projektledare Huskvarna
2025-09-01
Vi söker en driven och erfaren Senior Projektledare för ett spännande uppdrag inom avancerad produktutveckling. Du kommer att spela en nyckelroll i ett högteknologiskt projekt som omfattar både produktframtagning, test- och produktionsutrustning.
Om rollenSom projektledare ansvarar du för att leda ett tvärfunktionellt team i utvecklingen av en tekniskt komplex produkt. Du driver arbetet framåt med tydlig struktur, kommunikation och resultatfokus och har tillräcklig pondus för att skapa framdrift även i utmanande situationer.
Uppdragsbeskrivning Komplexa tekniska utvecklingsprojekt innehållande mekanik, elektronik och mjukvara. Framtagning av produktionsutrustning och testutrustning ingår också.
Vi söker dig som har:- Civilingenjörsexamen, gärna inom elektronik, mekatronik eller liknande
• Flerårig erfarenhet av projektledning inom produktutveckling
• Teknisk förståelse och bakgrund inom embedded systems, elektronikutveckling eller produktionssättning
• God förmåga att leda både teknik- och leveransarbete.
Meriterande egenskaperDu är trygg i din roll som ledare, trivs i ett högt tempo och har ett lösningsorienterat mindset
Bra att veta:
• Detta är en visstidsanställning på ett år med option på förlängning.- Vi tillämpar kollektivavtal.
• Projekten du arbetar i är av hög säkerhetsklass och du behöver genomgå en säkerhetsprövning innan du anställs.
• Du behöver vara svensk medborgare
• Tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170) Kontakt
Lorita Holzner lorita.holzner@nxtinterim.se
9486515