Senior Teknisk Projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior teknisk projektledare till ett omfattande förändringsarbete inom hälso- och sjukvård, där flera journalsystem och IT-stöd moderniseras. Målet är att etablera en utvecklingsbar och flexibel IT-miljö som stärker patientsäkerhet och möjliggör effektivare informationsdelning genom hela vårdkedjan.
Du får en ledande roll i ett komplext införandeprojekt kopplat till ett nytt huvudjournalsystem. Uppdraget innebär att driva ett samordnat genomförande utifrån verksamhetens behov och befintliga IT-tjänster, med tydligt fokus på struktur, riskhantering och välfungerande samverkan mellan många intressenter.
ArbetsuppgifterLeda och samordna ett tekniskt införandeprojekt inom hälso- och sjukvård.
Planera, styra och följa upp projektets genomförande för att realisera IT-lösningar utifrån verksamhetens behov.
Tillämpa och kombinera relevanta utvecklingsmetoder och arbetssätt för tekniska utvecklingsprojekt.
Säkerställa att informations- och IT-säkerhetsaspekter beaktas i projektets alla delar.
Leda workshops och arbetsmöten samt skapa struktur i samarbetet mellan olika intressenter.
Genomföra och ansvara för riskanalyser.
Bidra till strategiska beslut kring hur lösningen ska anpassas.
KravMinst tio (10) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom regional hälso- och sjukvård.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom vårdersättningskedjan och vårdens ekonomiflöden, inklusive kassahantering samt person, organisation, funktion och sortiment (POFS), och god kunskap om relevanta system och applikationer inom området.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt förvaltningsstyrningsmodell PM3, processtöd ITIL och projektstyrningsmodellen PROJEKTiL.
Certifierad Scrum Master.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av planering och/eller införande av systemstöd inom vårdersättningssystem och ekonomiflöden inom regional hälso- och sjukvård.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som förvaltningsledare inom regional hälso- och sjukvård.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083895-1799240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9695444