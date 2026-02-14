Senior Teknisk IT Specialist - Passersystem & IT-säkerhet

Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-14


Vill du arbeta i en tekniskt komplex miljö där säkerhet, stabilitet och långsiktig förvaltning står i centrum? Vi söker nu en Senior Teknisk IT Specialist till ett omfattande och samhällskritiskt konsultuppdrag hos en offentlig aktör i Stockholm.
Detta är ett långsiktigt uppdrag där du får en central roll i att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-miljö inom området passersystem och accesslösningar.
Din roll
Som Teknisk IT Specialist är du den centrala tekniska kontaktytan mellan IT-leverantörer och interna intressenter. Du fungerar som teknisk expert i både daglig förvaltning och utvecklingsinitiativ.
Du är bryggan mellan verksamhetens behov och den levererade IT-lösningen - med ett tydligt ansvar för att systemlandskapet är hållbart, säkert och väl underhållet över tid.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:

Säkerställa att tjänster levereras enligt överenskomna servicenivåer

Ansvara för livscykelhantering av områdets tjänster

Hantera release- och incidentprocesser

Självständigt felsöka komplexa problem i passersystem

Driva åtgärder tillsammans med interna team och externa leverantörer

Säkerställa att teknisk dokumentation och operativa rutiner är uppdaterade

Följa upp förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser

Samverka med leverantörer och följa upp leveranser

Delta i upphandlingar och avtalshantering inom området

Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning

Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
Du har:

Minst 3 års erfarenhet av operativ förvaltning eller teknisk support av passersystem eller närliggande access- och säkerhetssystem

Minst 2 års erfarenhet av strukturerade processer för incident-, ändrings- och problemhantering i IT-miljö

Minst 2 års erfarenhet av att skapa och uppdatera teknisk dokumentation

Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av självständig felsökning i passersystem

Minst 3 års erfarenhet av arbete med informations- och IT-säkerhet, inklusive säkerhetskrav och efterlevnadsarbete

Du är strukturerad, analytisk och trygg i att arbeta självständigt i komplexa tekniska miljöer.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller myndighet

Erfarenhet av ekonomisk uppföljning (fakturor, budget, prognos) inom IT-relaterade uppdrag

Erfarenhet av installation, konfiguration och projektering av:

Kaba Exos

ASSA ABLOY ARX

Tidomat

ASSA ABLOY CLIQ

Erfarenhet av serverdrift (Windows eller Linux), exempelvis patchning eller uppgraderingar

Erfarenhet av integrationer mot ovan nämnda passersystem

Placering
Stockholm (Kungsholmen). Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats enligt överenskommelse och verksamhetens behov.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-04-01 Slut: 2027-03-31 Omfattning: 40 timmar per vecka Förlängningsoption: Upp till 1+1+1+1+1 år
Uppdraget är säkerhetsklassat och säkerhetsprövning krävs.
Vill du arbeta i ett långsiktigt och tekniskt kvalificerat uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheten.

Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Arbetsgivare
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Edge of Talent

