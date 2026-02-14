Senior Teknisk IT Specialist - Passersystem & IT-säkerhet
2026-02-14
Vill du arbeta i en tekniskt komplex miljö där säkerhet, stabilitet och långsiktig förvaltning står i centrum? Vi söker nu en Senior Teknisk IT Specialist till ett omfattande och samhällskritiskt konsultuppdrag hos en offentlig aktör i Stockholm.
Detta är ett långsiktigt uppdrag där du får en central roll i att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-miljö inom området passersystem och accesslösningar.
Din roll
Som Teknisk IT Specialist är du den centrala tekniska kontaktytan mellan IT-leverantörer och interna intressenter. Du fungerar som teknisk expert i både daglig förvaltning och utvecklingsinitiativ.
Du är bryggan mellan verksamhetens behov och den levererade IT-lösningen - med ett tydligt ansvar för att systemlandskapet är hållbart, säkert och väl underhållet över tid.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa att tjänster levereras enligt överenskomna servicenivåer
Ansvara för livscykelhantering av områdets tjänster
Hantera release- och incidentprocesser
Självständigt felsöka komplexa problem i passersystem
Driva åtgärder tillsammans med interna team och externa leverantörer
Säkerställa att teknisk dokumentation och operativa rutiner är uppdaterade
Följa upp förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser
Samverka med leverantörer och följa upp leveranser
Delta i upphandlingar och avtalshantering inom området
Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av operativ förvaltning eller teknisk support av passersystem eller närliggande access- och säkerhetssystem
Minst 2 års erfarenhet av strukturerade processer för incident-, ändrings- och problemhantering i IT-miljö
Minst 2 års erfarenhet av att skapa och uppdatera teknisk dokumentation
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av självständig felsökning i passersystem
Minst 3 års erfarenhet av arbete med informations- och IT-säkerhet, inklusive säkerhetskrav och efterlevnadsarbete
Du är strukturerad, analytisk och trygg i att arbeta självständigt i komplexa tekniska miljöer.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller myndighet
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning (fakturor, budget, prognos) inom IT-relaterade uppdrag
Erfarenhet av installation, konfiguration och projektering av:
Kaba Exos
ASSA ABLOY ARX
Tidomat
ASSA ABLOY CLIQ
Erfarenhet av serverdrift (Windows eller Linux), exempelvis patchning eller uppgraderingar
Erfarenhet av integrationer mot ovan nämnda passersystem
Placering
Stockholm (Kungsholmen). Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats enligt överenskommelse och verksamhetens behov.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-04-01 Slut: 2027-03-31 Omfattning: 40 timmar per vecka Förlängningsoption: Upp till 1+1+1+1+1 år
Uppdraget är säkerhetsklassat och säkerhetsprövning krävs.
Vill du arbeta i ett långsiktigt och tekniskt kvalificerat uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?
