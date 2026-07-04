Senior teknikinformatör
Combitech Aktiebolag / Journalistjobb / Växjö Visa alla journalistjobb i Växjö
2026-07-04
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Vi söker fler medarbetare för att stärka vårt team inom teknikinformation i Växjö. Vi erbjuder en spännande möjlighet för dig med lång erfarenhet som är redo för större utmaningar.
Din roll som senior teknikinformatör
Som senior teknikinformatör kommer du att arbeta som konsult med att producera teknisk information med moderna verktyg och strukturerat arbetssätt inom varierande branscher. Du möter kunder inom exempelvis försvarsindustri och tillverkande industri.
Efter en introduktion kommer du att arbeta antingen på plats hos en kund eller med uppdrag från våra kontor. Du samarbetar nära konstruktions- och eftermarknadsavdelningar, med stöd av specialister inom relevanta områden.
I rollen ansvarar du för att ta fram, uppdatera och komplettera teknisk information som stödjer en produkt genom hela dess livscykel, inklusive hårdvara och mjukvara. Du samlar in och strukturerar information på ett tydligt och pedagogiskt sätt, ofta med hjälp av XML och andra etablerade standarder. Slutprodukten kan vara såväl tryckta publikationer som digital information i webb- eller mobilformat.
Rollen innebär mycket kontakt med både kollegor och kunder, där du ansvarar för att inhämta, verifiera och kvalitetssäkra information.
Vem är du?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom teknikområdet som drivs av att förstå hur saker fungerar och kan förklara komplexa system på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du har en god språklig förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med standarder som S1000D, CMS, XML och maskindirektiv är meriterande, liksom erfarenhet från försvarsindustri eller ILS-området.
Som person är du strukturerad och noggrann, med förmåga att se både helhet och detaljer. Du trivs i en komplex miljö och motiveras av att leverera med kvalitet enligt plan. Du är lyhörd, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer, både internt och med kund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och uppmuntrar dig att söka även om du inte uppfyller alla kvalifikationer.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Pga sommarsemester sker urval efter sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan.
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: ellen.ericsson@combitech.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Ljungadalsgatan 2 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992596