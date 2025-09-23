Senior Tekniker till Enwell
Vattenfall AB
2025-09-23
Företagsbeskrivning
Energimarknaden och mer specifikt energieffektivisering i fastigheter, stora som små, är en viktig del i omställningen i samhället. Detta sträcker sig från EU:s allt högre krav för att kunna tillgodogöra sig grön finansiering till den enskilde villaägarens behov att påverka och sänka sina energikostnader. Enwell är väl positionerad för att leda utvecklingen.
Enwell är idag ett av Sveriges ledande företag med fokus på hållbara energilösningar för villa- och fastighetsmarknaden. Företaget bildades 2013 och våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpinstallationer till privatkunder. Vattenfall är från 2021 100% ägare. Enwell-gruppen består idag av ca 230 anställda, från Skåne i söder till Mora i norr och omsätter drygt 750 Mkr.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.enwell.se
Om rollen
På Enwell brinner vi för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Detta har vi gemensamt med vår ägare Vattenfall och tillsammans jobbar vi för en fossilfri framtid. Vill du vara med?
Vi befinner oss just nu på en spännande resa, där vi genom ett högt engagemang från kollegor och en entreprenöriell företagskultur vill konsolidera och professionalisera marknaden för hållbara energilösningar för villa- och fastighetsmarknaden.
På denna tillväxtresa behöver vi vidareutveckla Enwell med nya medarbetare som vill vara med och bygga ett marknadsledande bolag.
Enwell söker nu en erfaren Tekniker/Installatör till vårt team i Stockholm!
I den här rollen kommer du bli en del av ett härligt och glatt team bestående av både erfarna kollegor och nya talanger inom branschen. Du kommer samarbeta med kollegor i andra tekniska roller samt med vår serviceavdelning. För oss är det viktigt att du som person kan bidra till vår utveckling, både inom teamet och i vår kundresa framåt.
Du kommer ansvara för installation, driftsättning, service och felsökning av olika typer av värmepumpar. Du arbetar med allt från rördragning och elanslutningar till funktionstester och kundrådgivning. I rollen ingår även att dokumentera arbetet noggrant och säkerställa att allt sker enligt gällande föreskrifter - alltid med kundens behov och upplevelse i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för installation och driftsättning av olika typer av värmepumpar såsom bergvärme, luftvatten och frånluftsvärmepumpar
Genomföra provkörning och funktionstest av installerad värmepump
Utföra regelbundet underhåll och service på installerade värmepumpar för att säkerställa att systemen fungerar optimalt
Identifiera och åtgärda problem som kan uppstå med värmepumpar och andra tillhörande system (till exempel cirkulationspumpar, styrsystem)
Felsöka och reparera mekaniska och elektriska problem i värmesystemet
Kundkontakt och Rådgivning
Ge kunderna rådgivning och vägledning kring värmesystem och energibesparande åtgärder utifrån kundens behov och förutsättningar
Säkerställa tydlig kommunikation med kunden gällande installation, service och tidsramar
Dokumentation och Rapportering
Föra noggranna protokoll och rapporter över installationer, serviceåtgärder och felsökningar
Säkerställa att all dokumentation, inklusive garantier och certifikat, är korrekt och arkiverad enligt företagets rutiner
Kravspecifikation
Vi söker dig som har följande:
Arbetslivserfarenhet av VVS-arbeten
Arbetslivserfarenhet som tekniker /värmepumpsinstallatör med inriktning bergvärme, luftvatten och frånluftsvärmepumpar
Van vid att arbeta med digital avrapportering
Körkort B
God kunskap i Officepaket samt andra digitala planeringssystem
Goda skriftliga som muntliga kunskaper i svenska
Meriterande:
Heta arbeten certifikat
Tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsanläggningar
Tidigare haft en arbetsledande roll eller liknande
Språkkunskaper utöver svenska språketPubliceringsdatum2025-09-23Dina personliga egenskaper
Personlig mognad gällande både de tekniska, och de mänskliga aspekterna i rollen
Hög servicekänsla. Du är duktig på att skapa långsiktiga och hållbara kundrelationer
Är ansvarstagande och självgående i det dagliga arbetet
Lojalitet och arbetsmoral är grundläggande värderingar för dig
Tar mentorskap för dina kollegor och teamet i stort
Det vi ser som absolut viktigast för att du ska trivas i den här rollen är att du är kunnig, driven och självständig i ditt arbete. Du är serviceinriktad och uppskattar ett gott samarbete med både kunder och kollegor då detta är av största vikt för oss!
Ytterligare information
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-19. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. ENWELL arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Så ansöker du
