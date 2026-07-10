Senior tekniker inom fiber sökes till Göteborg!
Prowork Göteborg AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-07-10
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Senior tekniker inom fiber sökes till Göteborg med omnejd
Är du en erfaren fibertekniker som vill ta nästa steg och få ett större ansvar i det dagliga arbetet? Nu söker vi en senior tekniker till ett projekt inom fiber och installation i Göteborg med omnejd.
I rollen arbetar du praktiskt med installationer samtidigt som du får ett övergripande ansvar för en grupp juniora tekniker. Du fungerar som stöd i det dagliga arbetet, ser till att arbetet flyter på enligt plan och hjälper till att lösa frågor som uppstår ute i projektet. Rollen innebär inget formellt personalansvar, utan passar dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och vägleda andra!
Arbetet sker ute på olika platser i Göteborg med omnejd och innebär både tekniskt arbete samt kontakt med kunder och privatpersoner.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete som fibertekniker och av fiberinstallationer
Har B-körkort
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med att stötta och vägleda mindre erfarna kollegor
Är social och professionell i kontakten med kunderPubliceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Start: Vecka 35
Placering: Göteborg med omnejd och närliggande områden
Tjänsten passar dig som har en trygg teknisk grund inom fiber och vill kombinera praktiskt arbete med ett samordnande ansvar ute i projektet.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
9999975