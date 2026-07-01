Senior Teknik applikationsförvaltare
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Vi söker nu en erfaren Senior Teknik applikationsförvaltare med goda kunskaper inom IT förvaltning, för ett spännande jobb som ger nytta för hela Region Stockholm.
Stockholms läns sjukvårdsområde är en del av Region Stockholm. Tjänsten är placerad på Torsplan under verksamhetsstöd Digitala tjänster, enheten System och Teknik.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver hälso- och sjukvård för invånarna i Region Stockholm och ansvarar för IT-tjänster som stödjer vårdens arbete.
Vi erbjuder dig
SLSO erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, ett bra samarbetsklimat och flexibla arbetsformer, inklusive möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar. Kulturen präglas av att vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeOm tjänsten
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver hälso- och sjukvård för invånarna i Region Stockholm och ansvarar för IT-tjänster som stödjer vårdens arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och ansvara för den fulla tekniska förvaltningen av våra system, från överlämning till kontinuerlig drift och avveckling
Agera huvudkontakt gentemot våra verksamheter och leverantörer gällande systemens tekniska status, prestanda, livscykelplanering samt incidenthantering.
Planera, koordinera och följa upp underhåll, uppgraderingar och patchning i samråd med Driftorganisationen
Arbeta proaktivt med kapacitetsplanering, livscykelhantering och säkerställande av att SLA:er och säkerhetskrav efterlevs
Fånga upp nya behov hos våraverksamheter och driva vidareutveckling av systemen tillsammans med våra integrations- och projektteam. Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetenser förvärvade genom annan utbildning i kombination med lång och relevant arbetserfarenhet
Flerårig erfarenhet av teknisk systemförvaltning, IT-leverans eller motsvarande roll
God generell förståelse för IT-infrastruktur (driftsmiljöer, nätverk, integrationer) för att kunna föra en initierad dialog med både tekniker och kravställare
Erfarenhet av att arbeta processorienterat enligt etablerade ramverk för förvaltning och service management (t.ex. ITIL eller PM3)
Vana vid att hantera leverantör relationer och agera rådgivande i tekniska frågor
Du har goda kunskaper om applikations- och infrastrukturdrift samt grundläggande kunskaper inom informations- och IT säkerhet.
Goda kunskaper i svenska samt väl utvecklad presentationsteknik
Goda kunskaper att använda Office 365
Gedigen erfarenhet att arbete med underleverantörer
Erfarenhet av upphandlingar
Gedigen erfarenhet av processarbete
Det är meriterande om du också har:
aktuell erfarenhet av en roll inom systemförvaltning
erfarenhet av offentlig sektor
erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsområdet
erfarenhet av avtalshantering och LOU (lagen om offentlig upphandling)
erfarenhet att använda processmetodik
erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsområdet Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en utpräglad relationsbyggare som är trygg i din kommunikation, både strategiskt och tekniskt. Du är strukturerad, självgående och har en stark ansvarskänsla för dina leveranser. Eftersom rollen innebär att balansera kundens behov med våra interna tekniska resurser krävs det att du är diplomatisk, lösningsorienterad och har en god affärsmässig förståelse.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Mer information och ansökan
Sista ansökningsdag är 15 augusti 2026. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Digitala tjänster, System och teknik Kontakt
Gunilla Wurtzel, Akademikerförbundet SSR 08-12340487 Jobbnummer
9986750