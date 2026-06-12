Senior Technical Specialist
KB Components AB / Elektronikjobb / Örkelljunga Visa alla elektronikjobb i Örkelljunga
2026-06-12
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KB Components AB i Örkelljunga
, Gislaved
eller i hela Sverige
KB Components är ett globalt växande företag med en omsättning på ca 3 200 MSEK där vår vision är att vara världsledande avseende tekniskt avancerade polymera produkter. Företagets tre övergripande målsättningar är tillväxt, lönsamhet och trivsel, inom vilka vi aktivt arbetar för att bli ett av världens bästa plastföretag! Vårt huvudsakliga kundsegment finner du inom fordonsindustri, möbelindustri och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga, Gislaved, Tallinn i Estland, Nurmajärvi i Finland, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Zweibrücken och Wannweil i Tyskland, Warszawa i Polen, Puebla eller Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, New Delhi i Indien och Wuxi i Kina.
Under de senaste åren har bolaget haft en mycket positiv utveckling och står nu i en stark position för att möta framtiden. Genom organisk tillväxt och förvärv har vi uppnått en välbalanserad produkt- och kundportfölj. Som anställd kommer du vara en betydande kugge och en del av en industriell elit i ett företag som levererar utveckling och produktion av högteknologiska polymera komponenter till marknadens mest krävande kunder.
Senior Technical Specialist till KB Components i Örkelljunga!
Vill du vara med och driva teknikutvecklingen inom modern plastproduktion?
Vi söker nu en engagerad och affärsdriven Senior Technical Specialist som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta utveckling inom formsprutning, automation och smarta produktionslösningar.
I rollen får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt i en internationell miljö där innovation, teknik och kundfokus står i centrum. Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som Senior Technical Specialist ansvarar du för att identifiera, analysera och implementera nya tekniker inom plastindustrin med fokus på innovation, effektivisering och konkurrenskraft. Du arbetar nära produktion, projektledning, kvalitet, leverantörer och kunder – både lokalt och globalt inom koncernen.
Tjänsten innebär ett stort fokus på automation, robotteknik, konstruktion (formverktyg) och digitalisering av processer där du blir en viktig teknisk rådgivare och drivkraft i utvecklings- och investeringsprojekt.
Tjänsten rapporterar till Project- och teknikchef Sverige.
Huvudsakliga ansvars- och arbetsuppgifter:
Driva utvecklingen av nya tekniska lösningar inom plast- och formsprutningsteknik
Arbeta proaktivt med automation, robotteknik och smarta produktionslösningar
Konstruktion, formverktyg
Delta i och leda projekt kopplade till nya tekniker, investeringar och förbättringsinitiativ
Fungera som tekniskt stöd i offert- och RFQ-processer
Utföra tekniska analyser tillsammans med process- och kvalitetstekniker
Vara ett tekniskt bollplank till projektledare, ingenjörer och produktion
Supportera marknadsfunktioner i tekniska kundgenomgångar
Arbeta nära leverantörer för att säkerställa optimala tekniska lösningar
Fungera som global teknisk supportfunktion inom koncernen
Identifiera förbättringsområden inom produktion, process och teknik Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av industriell tillverkning och produktionsprocesser från plastbearbetning-/ formsprutningsindustrin samt har en stark teknisk förståelse inom automation, process- och produktionssystem. Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av verktygskonstruktion, produktutveckling och robotteknik.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer med samarbeten över flera bolag samt har intresse för innovation, ny teknik och att arbeta med kontinuerliga förbättringar.
Som person besitter du en förmåga att arbetasjälvständigt, strukturerat och lösningsorienterat.
Du är initiativtagande, drivande, kommunikativ och samarbetsorienterad.
Du brinner för tekniska lösningar och är naturligt analytisk samtidigt som du är affärsmässig och har god förståelse för kundens behov.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en internationell organisation där du får möjlighet att påverka framtidens tekniska lösningar inom plastindustrin. Du blir en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stort fokus på innovation, kvalitet och hållbar utveckling.
Resor förekommer i tjänsten. Så ansöker du
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Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan till oss så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2026.
Vid frågor om tjänsten kontakta Henrik Enoksson, Projekt och Teknikchef Sverige på mail: mailto:henrik.enoksson@kbcomponents.com
eller Elisabeth Gyllenskiöld, HR Director på mail: mailto:elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com
I denna rekrytering har vi valt våra annonseringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KB Components AB
(org.nr 556081-6653), https://www.kbcomponents.com/
286 85 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
KB Components Jobbnummer
9961046