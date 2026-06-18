Senior Team Lead inom Informationssäkerhet
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll där informationssäkerhet och IT-säkerhet ska omsättas till konkreta beslut i en miljö med mycket höga krav på robusthet, resiliens och operativ verklighetsförankring. Uppdraget handlar om att bygga en mer proaktiv säkerhetskultur i samband med etableringen av ett nytt datacenter, där strategiska vägval behöver stödjas av Red Teaming, realtidsnära hotintelligens och djup teknisk förståelse.
Här får du arbeta nära både ledning och tekniska miljöer, med ansvar för strategisk cyberresiliens och liability management. Rollen passar dig som vill kombinera lång erfarenhet av avancerad IT-säkerhet med förmågan att påverka hur en samhällsviktig verksamhet skyddar sin kritiska infrastruktur. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill ha både strategiskt inflytande och teknisk tyngd i samma uppdrag.
ArbetsuppgifterDu leder arbetet med strategisk cyberresiliens kopplat till etableringen av ett nytt datacenter.
Du omsätter tekniska insikter från Red Teaming och penetrationstester till underlag för strategiska säkerhetsbeslut.
Du driver arbetet med att stärka en proaktiv säkerhetskultur där hotbild, operativ validering och riskbild hänger ihop.
Du bidrar med expertis inom liability management och vägleder prioriteringar inom informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Du stöttar design och härdning av hyperkonvergerad infrastruktur, med särskilt fokus på Dell VxRail.
Du utbildar ledningsgrupper och större grupper i cybersäkerhet och skapar förståelse för både risker och åtgärder.
Du fungerar som senior rådgivare i frågor som rör kritisk IT-infrastruktur och säkerhetsstrategiska vägval.
KravMinst 12 års sammanhållen aktuell arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet.
Minst 8 års sammanhållen aktuell erfarenhet av strategisk cybersäkerhetsrådgivning för svenska myndigheter eller organisationer inom kritisk IT-infrastruktur.
Dokumenterad erfarenhet av att ha utfört minst 50 professionella penetrationstester eller Red Team-uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av design och härdning av hyperkonvergerad infrastruktur, specifikt Dell VxRail.
Minst 2 avancerade tekniska certifieringar inom IT-säkerhet, såsom OSCP, CRTO eller GPEN.
Dokumenterad erfarenhet av att utbilda ledningsgrupper och större grupper inom cybersäkerhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937339-2060134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9970501