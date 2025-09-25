Senior Talent & Acquistion Partner till Bank!
2025-09-25
Vår kund söker en Senior Talent Acquisition Partner med gedigen erfarenhet och starkt driv att forma framtidens rekrytering inom banksektorn. Rollen är perfekt för dig som har minst 7 års erfarenhet av rekrytering, och som har stöttat seniora ledare i strategiska chefsrekryteringar.
Som en del av ett inhouse Talent Acquisition-team kommer du inte bara att driva rekryteringsprocesser, utan också aktivt bidra till utveckling och förbättring av TA-funktionen, inklusive processer, strategier och arbetsmetoder. Du blir en nyckelperson i organisationen där din expertis och ditt nätverk direkt påverkar uppbyggnaden av högpresterande team och framtida ledarskap.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Senior Talent Acquisition Partner blir du en nyckelspelare i att säkerställa att vår klund attraherar och rekryterar de bästa talangerna på marknaden. Du arbetar nära ledningen och seniora chefer för att förstå organisationens strategiska mål och behov, och bygger proaktiva planer för talangförsörjning och chefsrekrytering.
Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kandidatsökning till intervjuer, urval och onboarding, och bidrar samtidigt till att utveckla och förbättra TA-funktionen.
Rollen innebär både operativt rekryteringsarbete och strategiskt arbete med processer, metoder och employer branding.
Du får möjlighet att driva rekrytering på hög nivå, påverka hur organisationen attraherar och behåller talanger, och samarbeta med ett erfaret inhouse-team där innovation och långsiktig tillväxt står i fokus.
Du erbjuds
• Möjlighet att få erfarenhet av rekrytering från en av Sveriges största banker
• En engagerad konsultchef som följer din utveckling, stöttar dig och säkerställer att du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
• Ett engagerat och kompetent team där samarbete, kunskapsdelning och långsiktig utveckling står i fokus.
• En dynamisk arbetsmiljö där din erfarenhet och expertis direkt bidrar till att bygga högpresterande team och skapa långsiktigt värde för organisationen.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och utveckla rekryteringsprocesser, bygga starka interna relationer och strategiskt bidra till organisationens tillväxt genom att säkra rätt kompetens.
• Driva hela rekryteringsprocessen från ax till limpa
• Utveckla och implementera rekryteringsstrategier
• Bygga starka relationer med chefer och kandidater
• Använda data för att optimera rekryteringsflöden
• Arbeta proaktivt med employer branding
VI SÖKER DIG SOM
• Avancerad kunskap om full-cycle rekrytering inhouse minst 7års erfarenhet
• Har erfarenhet av att ha stöttat seniora ledare med deras chefsrekryteringar.
• God förmåga att identifiera och attrahera topptalanger
• Erfarenhet av strategisk rekrytering och kandidatmarknad
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetat med rekrytering på bank
• Kunskap om employer branding-initiativ
• Utvecklat egna verktyg eller processer för effektivisering av rekrytering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
