Senior systemutvecklare till verksamhetskritiska system
Jobbet.se Sverige AB / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Vill du bygga system som används i en samhällsviktig verksamhet – där kvalitet, arkitektur och långsiktig hållbarhet är nyckelbegrepp?
Växa utvecklar digitala lösningar som stöttar svenskt lantbruk. Våra system används i verksamheter där informationen måste vara korrekt och våra lösningar tillförlitliga. Vi söker därför dig som vill arbeta med systemutveckling i en miljö där arkitektur, testbarhet, säkerhet och förvaltningsbarhet är centrala värdeord. Vi jobbar med ständiga förbättringar och detta kommer att vara en del av din vardag på Växa. Du blir en del av en utvecklingsavdelning som är uppdelad i fem scrumteam som består av ca 20 stycken utvecklare.
Din vardag hos oss
Vi arbetar med egenutvecklade system som stödjer svenskt lantbruk. Du kommer att vara med i hela utvecklingskedjan – från krav och analys till design, implementation, test, driftsättning och vidareutveckling.
Du arbetar bland annat med att:
Utveckla system i vår Microsoftbaserade tech stack
Bygga lösningar enligt gemensam arkitektur och fastställda designprinciper
Skapa system som är robusta, testbara och lätt att förvalta
Migrera äldre system till vår nya plattform
Förvandla verksamhetenskrav till tekniska lösningar
Vi söker dig som trivs med struktur och kvalitet
Vi tror att du är en erfaren utvecklare som har arbetat i miljöer där systemen behöver hålla över tid. Du förstår skillnaden mellan att snabbt få något att fungera och att bygga lösningar som är rätt utformade, testbara, säkra och möjliga att vidareutveckla.
Du behöver inte komma från lantbrukssektorn men vi ser gärna att du har erfarenhet från verksamheter med höga krav på kvalitet, spårbarhet och långsiktig förvaltning, exempelvis bank och finans, offentlig sektor eller andra större organisationer med komplexa systemmiljöer.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av:
• NET och C#
SQL och databaser
Att bygga system enligt definierade arkitekturprinciper
Att arbeta med kodkvalitet, testbarhet och förvaltningsbarhet
Att jobba nära verksamheten
Du talar och skriver flytande svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Azure, DevOps, Git och CI/CD
Integrationslösningar och API:er
Verksamhetskritiska eller transaktionsintensiva system
Modernisering av äldre system
Domändriven design, clean architecture eller liknande arkitekturmönster
AI-stöd i systemutveckling
Scrum eller andra agila arbetssätt
Vi erbjuder
Flexibelt arbetsliv med viss möjlighet till distansarbete
Sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
Kontor i Eskilstuna och Uppsala
Möjlighet till kompetensutveckling
En inkluderande kultur där balans i livet är viktig
Övrig information
Tjänsten är på heltid med lön och tillträde enligt överenskommelse. Placering är i Eskilstuna eller Uppsala, med möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Vi arbetar med urval och inledande telefonavstämningar löpande under hela sommaren. På grund av semestertider kan den fortsatta rekryteringsprocessen ta något längre tid, men vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Wilma Barthelsson på 070-4661669 eller wilma.barthelsson@jobbet.se
alternativt Jobbet.se's kundtjänst på 018-100112 eller kundtjanst@jobbet.se
Facklig kontaktperson: Patrik Davidsson patrik.davidsson@vxa.se
Om arbetsgivaren - Växa
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 560 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Växa Jobbnummer
9997246