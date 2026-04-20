Senior Systemutvecklare till Uppsala Bostadsförmedling
Uppsala kommun, Digitala lösningar / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-04-20
Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från både privata och kommunala hyresvärdar i en av Sveriges snabbast växande regioner. Vi arbetar med en modern och digital förmedlingstjänst och samarbetar i dag med över 50 hyresvärdar. Sedan starten har vi förmedlat mer än 60 000 bostäder i Uppsalaregionen.
Vår arbetsplats ligger i nya, moderna lokaler precis intill Uppsala centralstation. Hos oss står god service, tydlighet och tillgänglighet i centrum, både i mötet med våra bostadssökande och hyresvärdar, och i samarbetet mellan kollegor.
Läs mer på om vår verksamhet på https://www.bostad.uppsala.se/
Varför Bostadsförmedlingen?
För att du får vara med och utveckla digitala tjänster som har verklig betydelse för både människor och samhälle. Hos oss är tekniken en central del av verksamheten, inte ett sidospår, och du får arbeta med lösningar som används skarpt varje dag. Vi använder AI-assisterad utveckling som en naturlig del av vardagen och ser positivt på att använda agentbaserade verktyg i utvecklingsarbetet.
Som senior systemutvecklare får du stor möjlighet att påverka, både i det dagliga utvecklingsarbetet och i hur våra lösningar utvecklas över tid. Du arbetar nära kunniga kollegor i en miljö med korta beslutsvägar, hög ambitionsnivå och utrymme att testa nya idéer, förbättra arbetssätt och bidra med din erfarenhet. Hos oss finns möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Om teamet och rollen
Avdelningen för digitala lösningar ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av vårt bostadsförmedlingssystem. Plattformen utvecklas och används gemensamt av Uppsala Bostadsförmedling och Boplats Syd i Malmö - du är med och påverkar verksamheten för båda bostadsförmedlingarna.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt team med utvecklare, designer, verksamhetsutvecklare, analytiker och digitaliseringschef.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Rollen är i första hand hands-on. Du utvecklar ny funktionalitet, förvaltar befintlig kod och arbetar nära övriga i teamet.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och förvalta funktionalitet i backend (.NET/C#, MSSQL) och frontend (React/JS).
Bygga och förvalta integrationer och REST-API:er mot interna och externa system, t.ex. bank- och identitetslösningar.
Driva på förnyelse och teknisk modernisering i arkitektur- och designdiskussioner.
Granska kod och dela erfarenheter med kollegor.
Skriva automatiserade tester för den funktionalitet du levererar.
Bidra till CI/CD-flöden och kvalitetssäkring i Azure DevOps.
Lyfta förbättringsmöjligheter och observationer av betydelse för systemets utveckling.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande - alternativt likvärdig kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du behöver gedigen erfarenhet av backendutveckling i .NET/C# och MSSQL. Samt flerårig erfarenhet av frontendutveckling i React/JavaScript. Du behöver vara väl förtrogen med integrationslösningar och REST-API:er.
Tjänsten kräver erfarenhet av CI/CD-flöden (Azure DevOps eller likvärdig). Du behöver vana av att skriva automatiserade tester (t.ex. enhets- och integrationstester). Samt vana av versionshantering med Git. Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelska är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande med erfarenhet av:
Arkitekturarbete och kodgranskning i produktionsnära system.
Molnplattformar (Azure eller AWS).
Bygga upp eller ansvara för automatiserad testning i ett team, alternativt vana av testdriven utveckling (TDD).
Mikrotjänster och integrationsarkitektur.
IT-säkerhet för publika tjänster.
Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med andra och bidrar till att driva frågor framåt på ett konstruktivt sätt. Du tänker strategiskt och har ett brett helhetsperspektiv. Du förstår hur beslut och ageranden påverkar verksamheten på lång sikt och anpassar ditt arbetssätt därefter. Inom ditt område besitter du stark specialistkunskap och håller dig kontinuerligt uppdaterad. Du är en kunskapsresurs för andra. Som person trivs du med att arbeta med komplexa frågor och kan strukturera, analysera samt bryta ner komplicerade problem för att hitta hållbara lösningar. I din roll är du utvecklingsorienterad och har lätt för att ta till dig nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver förändring framåt och omsätter utvecklingsinitiativ i praktiken.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jonas Nordlund, IT- och digitaliseringschef, 018-726 14 29.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBAB-2026-00208".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Stationsgatan 32B
753 40 UPPSALA
Uppsala kommun, Digitala lösningar
Jonas Nordlund jonas.nordlund@bostad.uppsala.se
