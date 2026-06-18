Senior systemutvecklare till Ida Infront
Maxitech AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-18
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Intro
Maxitech har fått förtroendet att driva rekryteringsprocessen för Ida Infront och söker nu seniora utvecklare som vill vara med och utveckla några av Sveriges mest samhällsviktiga system.
Ida Infront är ett väletablerat produktbolag vars lösningar används av myndigheter och organisationer där höga krav ställs på säkerhet, kvalitet och långsiktighet. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa system som gör verklig skillnad i samhället.
Om rollen
Som senior utvecklare blir du en del av ett agilt och självorganiserande team med ansvar för hela utvecklingskedjan: från analys, design och arkitektur till utveckling, test, driftsättning och vidareutveckling.
Rollen är bred och passar dig som vill ta ett helhetsansvar. Förutom utveckling arbetar teamet med integrationer, produktionsnära frågor, teknisk support och kontinuerliga förbättringar av både produkter och arbetssätt. Du kommer att arbeta med komplexa lösningar där nyutveckling och vidareutveckling ingår.
AI är ett prioriterat område där Ida Infront aktivt utforskar hur moderna AI-verktyg, agenter och intelligenta funktioner kan skapa värde för både deras produkter och kunder.
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet av systemutveckling och trivs med att arbeta självständigt i komplexa miljöer.
• Högskole- eller universitetsutbildning inom IT eller liknande erfarenhet
• Har erfarenhet av Java och moderna utvecklingsmetoder.
• Har arbetat med integrationer, API och databaser.
• Har erfarenhet av Docker, Git/GitHub, automatiserade tester och CI/CD-flöden.
• Svenskt medborgarskap då tjänsten omfattas av säkerhetskrav.
Meriterande är erfarenhet av Kubernetes, DevOps, distribuerade systemmiljöer, AI-relaterad utveckling och moderna frontendramverk.
Beroende på team, produkt och kund kommer du även i kontakt med tekniker och verktyg som:
• Apache Wicket
• Java Swing
• BI- och rapportverktyg
• Lucene/Solr
• Jenkins
• Gradle, Maven och Ant
• Jira
Vad innebär senioritet hos Ida Infront?
För Ida Infront handlar senioritet om mer än antal år i yrket.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för din leverans och har förmågan att bryta ned komplexa problem i mindre hanterbara delar. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en vardag där du växlar mellan utveckling, support, integrationer och produktionsnära arbete.
För Ida Infront handlar senioritet också om att våga ta sig an nya områden och utmaningar. Rollen passar därför dig som drivs av att förstå komplexa problem, snabbt sätta dig in i nya sammanhang och metodiskt arbeta fram hållbara lösningar tillsammans med teamet. Du bidrar aktivt till teamets utveckling genom att dela kunskap, ge feedback och stötta mindre erfarna kollegor. Du fungerar ofta som en informell ledare som hjälper teamet framåt genom erfarenhet, samarbete och initiativförmåga.
Vi tror också att du:
• Kommunicerar proaktivt och samarbetar väl med både kollegor, kunder och andra intressenter.
• Har förståelse för kundens verksamhet och kan omsätta behov till hållbara tekniska lösningar.
• Är nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom nya tekniker och arbetssätt.
• Vågar utmana befintliga lösningar och identifierar möjligheter till förbättring.
• Är uthållig, lösningsorienterad och behåller lugnet även när det är komplext eller förändringsdrivet.
Arbetsplats och arbetssätt
Rollen utgår från Linköping eller Stockholm och vi arbetar hybrid. Teamen träffas regelbundet på kontoret och söker därför dig som kan resa in för teamdagar och workshops.
Du kan bo var som helst i Sverige, men behöver vara bekväm med att arbeta självständigt på distans och samtidigt bidra aktivt till teamets samarbete. För oss innebär frihet under ansvar också att vara närvarande, tillgänglig och engagerad i teamets gemensamma arbete.
Därför Ida Infront
• Samhällsviktiga system som påverkar miljontals människor.
• Stor möjlighet att påverka teknikval, arkitektur och arbetssätt.
• Hög grad av självledarskap och förtroende.
• Erfarna kollegor och stark kunskapsdelning.
• Modern teknikmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktighet.
• Spännande satsningar inom AI och framtidens digitala tjänster.
Innovation och ständiga förbättringar är en naturlig del av kulturen på Ida Infront. Genom den interna innovationsprocessen Stay Infront får medarbetare möjlighet att driva egna idéer, utforska ny teknik och bidra till framtida produktutveckling. Det finns både tid och budget avsatt för att testa, utvärdera och vidareutveckla initiativ som kan skapa värde för kunder, produkter och verksamheten.
För att ge dig bästa möjliga start erbjuder Ida Infront en genomarbetad onboarding där du introduceras till både verksamheten, produkterna och arbetssätten. Du får stöd av ditt team samtidigt som du tar del av Ida University, företagets eget introduktions- och utvecklingsprogram som hjälper dig att snabbt komma in i rollen och fortsätta utvecklas över tid.
Vill du veta mer, skicka in din ansökan idag! Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Maxitech är ett IT- och Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi hjälper företag att stärka sina team genom både konsultlösningar och rekrytering, alltid anpassade efter varje kunds behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765)
Norr mälarstrand 8 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Ida Infront Kontakt
Gabriella Saume info@maxitech.nu Jobbnummer
9970567