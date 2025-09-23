Senior Systemutvecklare Simulatorer
2025-09-23
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker en trygg systemutvecklare som vill lära sig och förstå helheten i våra utvecklingssimulatorer för flygplan. Våran verksamhet stödjer utvecklingen av både befintliga flygsystem och framtidens autonoma farkoster. För dig innebär det en möjlighet att sätt dig in i flera komplexa flygsystem med fokus på att förstå integrationen av avancerade systemkedjor i simulatorerna.
Arbetet är mångsidigt och varvar utveckling av helhetskonceptet med egna verktyg och komponenter, samt även med stöttning vid felsökning i simulatorerna. Du kommer dessutom ha kontakt och intressanta utbyten med flera andra materielgrupper inom olika delar av organisationen.
Du kommer tillhöra ett team med stark intern sammanhållning och med ett stort servicefokus gentemot våra olika intressenter i organisationen. Vi erbjuder en prestigelös och avslappnad kultur där glad och trevlig kommunikation är viktigt. Hos oss skapar vi framdrift tillsammans som team. Vid intresse finns också möjligheten att flytta mellan våra olika team och jobba med flera olika riggar och simulatorer. Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig som har en ingenjörsbakgrund eller motsvarande med ett genuint intresse för programmering och system. Du får gärna vara utbildad civilingenjör inom ett relevant tekniskt område, men andra utbildningar kan också vara kvalificerande. Därtill har du flera års arbetslivserfarenhet inom utveckling och arbete i komplexa system, gärna i en större kontext. Du har god kunskap i C/C++ och/eller Python. Det är meriterande om du har arbetat i något av GIT/JIRA/Jenkins. Du kan också kommunicera både på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du nyfiken och drivs av att förstå helheten och hur saker hänger ihop. Du är dessutom kommunikativ, har förmågan att bygga nätverk och kan samarbeta väl ihop med andra intressenter och kunder. Ett intresse för ledarskap är också välkommet, men inget krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
