Senior systemutvecklare med tekniskt ledarskap!
2025-10-13
Vill du bygga system som används av tusentals människor varje dag på träningsanläggningar i Norden?
Vi söker en erfaren systemutvecklare som vill ta en nyckelroll i att forma vår plattform och vägleda sitt team.
Wondr är affärssystemet som ger träningsbranschen superkrafter. Vår plattform hjälper anläggningar att öka sin lönsamhet, behålla medlemmar och effektivisera sin administration genom smarta, robusta och användarvänliga lösningar. Vi är ett snabbväxande företag där teknik, affärsnytta och innovation möts, och nu tar vi nästa steg i vår expansion.
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av systemutveckling och som vill ta en mer inflytelserik roll. Tjänsten kombinerar ditt tekniska kunnande med ledarskap, där du får möjlighet att se helheten och inte bara enskilda rader kod.
Du är en problemlösare och en naturlig lagspelare som gillar att samarbeta men också kan ta egna initiativ. Vi tror att du är en SQL-expert som kan navigera i stora datamängder. Framförallt är du en person som är nyfiken, ansvarstagande och alltid sugen på att utvecklas.
Om rollen
Som senior systemutvecklare hos oss får du en central roll i att driva utvecklingen av vår plattform framåt. Du kommer att arbeta nära produktägare och kollegor för att designa och implementera skalbara och robusta lösningar, med ett starkt fokus på backend, databaser och arkitektur. Du får en unik möjlighet att påverka både vår tekniska riktning och teamets processer.
Vi söker dig som vill ta ett större ansvar, inte bara för koden, utan också för att utveckla och coacha dina kollegor i det dagliga arbetet. Tillsammans med teamet kommer du att bidra till att hålla en hög teknisk standard och en effektiv arbetsprocess, från planering till releaser. Du agerar som en viktig länk mellan utvecklingsteamet och resten av organisationen för att säkerställa att vi bygger rätt saker på rätt sätt.
Vår teknikstack
Vi jobbar i en dynamisk miljö med moderna tekniker.
PHP
React
MySQL (vi ser att du har stor erfarenhet av SQL och prestanda)
Websockets
MVC-ramverk
Linux i servermiljö
Container teknik med Docker och Kubernetes
Google Cloud Platform
Erfarenhet av React eller liknande ramverk för frontend är ett stort plus, då vi ser gärna att du kan bidra även där. Extra meriterande är erfarenhet av mobilnära teknik (iOS/Android) eller Capacitor.
Vad vi erbjuder
Stor frihet och eget ansvar ger dig en spännande vardag.
Möjlighet att påverka både vår tekniska riktning och teamets utveckling.
Grymma kollegor och en arbetsplats som är öppen, utvecklande och dynamisk.
Heltidsanställning med start så snart som möjligt.
Ett häftigt kontor i Jönköping.
Friskvård
Låter det här som nästa steg i din karriär? Tveka inte att skicka in din ansökan! Kanske är det du som blir en del av vår fortsatta resa!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
