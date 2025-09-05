Senior Systemutvecklare med arkitektkompetens
2025-09-05
Consat Engineering är ett av Sveriges mest etablerade ingenjörshus - och nu vill vi utöka teamet med fler Doers!
Vi är ett entreprenörsdrivet bolag som alltid strävar efter att ligga i framkant inom teknik och innovation. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spetsteknik och vara med och göra Consat ännu bättre.
Är du en problemlösare med passion för teknik och innovation? Då är det här platsen för dig!
Varför Consat?
Vi är ett entusiastiskt gäng med ett genuint teknikintresse och en kultur där kunskapsdelning står i centrum. Våra erfarna ingenjörer fungerar ofta som mentorer och stöttar sina mer juniora kollegor i att växa. Vi värderar långsiktighet, engagemang för teknik och trivsel - och vi tror på att mycket skratt i vardagen är en självklar del av jobbet.
Vi arbetar både med mindre firmor och stora internationella bolag inom olika branscher - från väletablerade industriföretag till spännande startups. Ibland sitter vi hos kunden, ibland på våra egna kontor.
Om rollen
Vi söker en erfaren och mångsidig systemutvecklare med arkitektkompetens. Rollen innebär ett helhetsansvar från arkitektur och systemdesign till implementation.
Vi erbjuder
En utvecklande och innovativ arbetsplats
En bredd av spännande projekt och uppdrag
Oändliga möjligheter för personlig och professionell utveckling - vi tror på dig!
Riktigt schyssta kollegor
För att passa i rollen vill vi att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, datateknik eller motsvarande
Djup erfarenhet av Java och backendutveckling
Dokumenterad erfarenhet av system och mjukvaruarkitektur
God förståelse för designmönster, integrationslösningar och mikrotjänstarkitektur
Erfarenhet av molnplattformar (t.ex. AWS, Azure), containerteknologier (Docker, Kubernetes) och CI/CD
Förmåga att se helheten i komplexa system och översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Meriterande:
Fler programmeringsspråk
Kunskap inom DevOps och automatisering
Vana av agila arbetssätt (Scrum, SAFe)
Erfarenhet av att coacha team eller agera teknisk ledare
Om Consat Engineering
Vi designar och konstruerar framtidens maskiner, verktyg och produkter samt utvecklar digitala tjänster för tillverkande industri, Life Science och fordonsbranschen. Vi är en del av en global koncern med systerbolag inom elektromobilitet, smart kollektivtrafik, IT-lösningar och innovationsledning.
Våra uppdrag spänner från smarta lösningar som förenklar vardagen, till helhetslösningar som effektiviserar stora produktionskedjor.
Kontakt:
För frågor om tjänsten kontakta: Shohreh Mahmoudi, shohreh.mahmoudi@consat.se
Vår långsiktiga syn på våra medarbetare har bidragit till att Consat för trettonde året i rad har utsetts till ett av Sveriges 100 Karriärsföretag! Läs mer på: www.consat.se
& Din karriär börjar här - Consat (teamtailor.com) Ersättning
