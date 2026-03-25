Senior Systemutvecklare inom Identitet och Behörighet
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en samhällsviktig verksamhet inom väg- och järnvägsinfrastruktur, i ett förvaltningsområde som hanterar insamling och bearbetning av information. Miljön är verksamhetskritisk och tekniskt komplex, med flera centrala system inom identitet och behörighet samt omfattande integrationer mot närliggande lösningar.
Rollen passar dig som vill kombinera djup teknisk utveckling med förståelse för verksamhetsbehov. Du får arbeta med både vidareutveckling och förvaltning i en etablerad systemmiljö där tekniker som Delphi, .NET, C#, C/C++, Angular och Microsoft SQL Server har en central roll. Här blir du en viktig del i att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar inom ett område där kvalitet och tillförlitlighet är avgörande.
ArbetsuppgifterDesigna och utveckla lösningar utifrån krav och verksamhetsbehov.
Ta fram lösningsförslag i dialog med verksamhet och andra intressenter.
Underhålla, vidareutveckla och förbättra befintlig kodbas.
Arbeta med felsökning, incidenthantering och åtgärder i verksamhetskritiska system.
Delta i integrationsarbete med andra system och projekt.
Bidra till dokumentation, estimering och tekniska vägval inom området identitet och behörighet.
KravMinst 5 års erfarenhet av systemutveckling i Microsoft .Net 3.5 (både .Net Framework och .Net Core), C#, C/C++, Angular, ASP.Net och klassisk ASP.
Minst 5 års erfarenhet av Microsoft Identity Manager 2016 eller senare.
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i Delphi.
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling av ActiveX-komponenter.
Minst 4 års erfarenhet av Microsoft SQL-Server 2016 eller senare.
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i mellanlager i COM+-miljö.
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling mot Active Directory samt Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).
Minst 2 års erfarenhet av arbete med utveckling av tjänster och webbtjänster (WebServices/WCF).
Minst 8 års erfarenhet av att ha arbetat med olika systemarkitekturer.
Minst 5 års erfarenhet av programmering, modellering och design av presentations-, verksamhets- och databaslager i objektorienterade och komponentbaserade applikationer.
Minst 5 års erfarenhet av att utveckla och anpassa it-lösningar för identitets- och behörighetsprocesser (IGA-system).
Minst 5 års erfarenhet av arbete med besiktningssystem för järnväg.
Egen MSDN-licens för Visual Studio med Azure DevOps.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av Visual Studio 2010 eller senare.
Minst 1 års erfarenhet av arbete med systemutveckling baserat på Open XML for Office.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459954-1912679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
